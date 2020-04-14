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التأمين الوطني: 500 شيكل لمستحقي مخصصات الشيخوخة والإعاقة

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 15:24

التأمين الوطني: 500 شيكل لمستحقي مخصصات الشيخوخة والإعاقة
مسنان في سوق في تل أبيب، الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني اليوم، الثلاثاء، أنها ستحول بعد غد الخميس، مبلغ 500 إلى حسابات البنوك للمواطنين الذين يحصلون على مخصصات الشيخوخة، كهبة خاصة بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وإضافة إلى المخصصات الشهرية.

كذلك ستحول التأمين الوطني، بعد غد، منحة بمبلغ 500 شيكل إلى حوالي 39 ألفا من المستحقين لمخصصات الإعاقة، بعدما تم اليوم تحويل منحة مشابهة إلى حوالي 85 ألفا من مستحقي مخصصات الإعاقة.

من جهة أخرى، أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم، بأن مؤشر غلاء المعيشة ارتفع بنسبة 0.4% في شهر آذار/مارس الماضي، في ظل أزمة الكورونا، بينما كان هذا المؤشر قد تراجع بنسبة 0.1% في شهر شباط/فبراير الماضي.

وتبين أنه على الرغم من إغلاق الحوانيت والتجمعات التجارية في أعقاب أنظمة الطوارئ والقيود على الحركة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في إطار مواجهة انتشار الفيروس، إلا أن بند الملابس والأحذية سجل ارتفاعا بالأسعار بنسبة 3.2%.

كذلك ارتفعت أسعار أجور السكن بنسبة 1% خلال الشهر الماضي، وسجل أجور السكن في شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين ارتفاعا بنسبة 3.9% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، حذر رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومير، من أنه "سيكون هنا مئات آلاف العاطلين عن العمل إذا لم تعد المرافق الاقتصادية إلى العمل بسرعة". وقال لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، إن "علينا أن ندرك أنه عندما لا يوجد مال فإنه لا توجد بنى تحتية ولا رفاه ولا صحة. لذلك ثمة أهمية في معرفة إدارة الأزمة الصحية بمسؤولية، ولكن بتحرير المرافق الاقتصادية من الجهة الأخرى".


#كورونا
#فيروس كورونا
#التأمين الوطني
#مخصصات الشيخوخة
#مخصصات الإعاقة
#مؤشر غلاء المعيشة

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