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المغرب أحبط مخططا إسرائيليا إماراتيا لإجلاء يهوده

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 16:03

المغرب أحبط مخططا إسرائيليا إماراتيا لإجلاء يهوده
الإجلاء كان سيتم عبر طيران الإمارات (أ ب)
عرب ٤٨

منع المغرب مخطّطًا إسرائيليًا إماراتيا مشتركًا لإجلاء يهود يحملون المواطنة الإسرائيليّة من مغادرته بحجّة تفشّي فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، اليوم، الخميس.

ووفقًا للإذاعة، فإنّ المغرب وافق بدايةً على إجلاء يهوده إلى إسرائيل، إلا أن الإمارات دخلت على الخطّ، لاحقًا، وتواصلت مع إسرائيل لإجلائهم على متن طائرة لها تحمل مواطنين إماراتيين، وهو ما وافقت عليه إسرائيل.

إلا أن المغرب أحبط المخطّط بسبب عدم إطلاعه على تفاصيله أو إشراكه فيه.

وكان من المقرّر أن يحطّ الإسرائيليون في البلاد خلال عيد الفصح العبري، الذي انتهى أمس، الأربعاء.

وواجهت إسرائيل صعوبة في نقل يهود المغرب إليها مباشرة، نظرًا لأنّ طائرات "إل عال" ممنوعة من دخول المغرب، إلا أن الإمارات بادرت بالاتصال بإسرائيل لعرض نقلهم على متن طائرتها.

ومن غير الواضح إن كانت الطائرة الإماراتية ستهبط في إسرائيل أو إن كانت ستتّخذ مسارًا آخر خاصًا.

ومنذ بداية الشهر الجاري، تسعى وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة إلى جلب عشرات اليهود المغاربة إلى البلاد، بذريعة انتشار فيروس كورونا في المغرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

ووفقًا للصحيفة، فإنّ اليهود المغاربة يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة، بالإضافة إلى جنسيّتهم المغربيّة.

وبحسب ما يستشفّ من الصحيفة، فإنّ اليهود المغاربة ليسوا سيّاحًا أو تقطّعت بهم السبل هناك إثر أزمات الطيران التي تلت جائحة كورونا، إنما هم مواطنون مغاربة يعيشون هناك.

ويقطن في المغرب بين 2000 – 2500 يهوديّ، بحسب إحصاء العام 2006، يسكن معظمهم في الدار البيضاء (كازابلانكا) ومجموعات صغيرة أخرى في الرّباط وأغادير ومراكش ومكناس وفاس. وتعتبر هذه المجموعة طاعنة في السنّ.

ويتمتع اليهود المغاربة بحريّة دينيّة، إذ تضمّ الدار البيضاء وحدها أكثر من 30 كنيسًا. كما لها مدارس خاصّة في المغرب، هي مدرسة ابتدائيّة واحدة ومدرستان ثانويّتان.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#المغرب
#الإمارات
#يهود المغرب

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