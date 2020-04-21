  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل "غير مستعجلة" لإتمام صفقة تبادل أسرى

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 20:57

إسرائيل "غير مستعجلة" لإتمام صفقة تبادل أسرى
من قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨

صادق مسؤولون إسرائيليّون، اليوم، الثلاثاء، عن وجود مداولات على المستوى السياسيّ لبلورة مقترح لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

وذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أنّه على رغم من ضروريّة المداولات، فإنّهم، عندنا بخلاف الرسائل التي تمرّرها حماس: الفجوة لا زالت كبيرة، ولا زلنا بعيدين عن اختراق في المباحثات".

وقالت المراسلة السياسيّة للقناة 12، دانا فايس، إن تشكيل حكومة واسعة في إسرائيل من تيارات سياسية مختلفة من المفترض أن يساهم في صفقة تبادل أسرى، وإنّ التقديرات في إسرائيل هي أن "نافذة الفرص" التي فتحت "لن تطول أكثر من أسابيع".

ونقلت فايس عن مسؤولين إسرائيليّين أنّ أيّة صفقة تبادل أسرى من المفترض أن تكون فوريّة بعد بلورتها وعلى مرحلة واحدة، بينما تنقل أن حماس تفضّل أن تكون الصفقة على مرحلتين.

ويوم الجمعة الماضي، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ كتائب القسام لديها 4 أسرى من جنود الاحتلال ومستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى، لافتا إلى تلقي حركته اتصالات من وسطاء حول مبادرتها.

وذكر هنية، في لقاء عبر قناة "التلفزيون العربي"، أن "رئيس الحركة في غزة، أعلن أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى".

وأضاف "بعض الأطراف والوسطاء (لم يحددهم) اتصلوا بالحركة، واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا لهذه المسألة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: "كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) لديها 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين ونحن مستعدون لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدى قادة الاحتلال".

وعلى صعيد متصل، حذر هنية من أن "وباء كورونا يهدد حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".

والخميس الماضي، قالت حركة "حماس" إنّ إسرائيل لم تتقدم بخطوات "فعلية وجادة"، تجاه المبادرة التي طرحها رئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى، مُشيرة إلى أن "الكرة ما تزال في ملعب" الاحتلال.

وذكر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة، ولم يلتقط المبادرة حتى الآن"، وأضاف أن "نجاح أو فشل مبادرة السنوار مرهون بمدى جدية الاحتلال".

وكان السنوار قد أعلن في 2 نيسان/أبريل الجاري في لقاءٍ متلفز عن استعداد حماس لتقديم "مقابل جزئي" لإسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين. وفي السادس من ذات الشهر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".

وتصر حماس على عدم إعطاء معلومات حول جنود الاحتلال، إلا بعد أن تفرج تل أبيب عن أسرى محررين أعادت اعتقالهم بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة تبادل أسرى جرت عام 2010.


#فيروس كورونا
#تبادل أسرى
#حماس
#الاحتلال
#السنوار
#القانوع
#هنية

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

2020-04-21

إغلاق شامل في البلاد في "يوم استقلال" إسرائيل
إغلاق شامل في البلاد في "يوم استقلال" إسرائيل

2020-04-21

"يمينا" خارج الحكومة الإسرائيلية المقبلة
"يمينا" خارج الحكومة الإسرائيلية المقبلة

2020-04-21

الأكثر قراءة

خبير ألماني يُشكك بدراسات سابقة حول كورونا: الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط!

خبير ألماني يُشكك بدراسات سابقة حول كورونا: الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط!

2020-04-20
نتنياهو وغانتس يوقّعان على اتفاق تشكيل الحكومة

نتنياهو وغانتس يوقّعان على اتفاق تشكيل الحكومة

2020-04-20
لماذا انهارت أسعار النفط؟

لماذا انهارت أسعار النفط؟

2020-04-20
دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية

دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية

2020-04-20
نتنياهو وغانتس لم يتوصلا لاتفاق في ختام لقائهما

نتنياهو وغانتس لم يتوصلا لاتفاق في ختام لقائهما

2020-04-20