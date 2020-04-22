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الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 15:46

الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان
القدس المحتلة (أ.ب.)
عرب ٤٨

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، على تقييد الحركة والتنقل في ساعات الليل خلال شهر رمضان، وفي يوم "استقلال إسرائيل" ويوم إحياء ذكرى الجنود القتلى، اللذين يصادفان في 28 و29 نيسان/أبريل الحالي. وسيتم إرساء القرارات، التي اتخذت خلال محادثة فيديو، في إطار أنظمة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحسب قرار الحكومة، فإنه سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات العربية بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار/مايو المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.

وقررت الحكومة فرض إغلاق خلال يومي ذكرى الجنود القتلى و"الاستقلال"، من الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة الثامنة من يوم الأربعاء المقبل. وتحظر قرارات الحكومة خلالهما الخروج من البلدات وتتوقف المواصلات العامة. وتقضي القرارات بعدم تقييد مساحة الحركة والتنقل داخل البلدات.

كذلك تقرر أن تغلق الشرطة الشوارع المؤدية إلى المقابر العسكرية، لكن الشرطة لن تمنع ذوي الجنود القتلى من الدخول إلى المقابر من خلال "إنفاذ لين للقانون".

وقرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل النقاش إلى غد حول إعادة فتح التجمعات التجارية المفتوحة وصالونات الحلاقة والسماح بأخذ طلبيات من المطاعم. كذلك ستناقش الحكومة غدا إعادة امتحانات السياقة.


#كورونا
#فيروس كورونا
#البلدات العربية
#شهر رمضان

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