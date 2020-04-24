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استطلاع: 60% يوكدون فشل نتنياهو في مواجهة الأزمة الاقتصادية

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 11:50

استطلاع: 60% يوكدون فشل نتنياهو في مواجهة الأزمة الاقتصادية
خلال مظاهرة في تل أبيب ضد نتنياهو، الأحد الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، أن أغلبية الإسرائيليين لا تصدق تعهد زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأن ينفذ التناوب الذي ينص عليه الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة وحدة مع حزب "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس.

وقال 60% من المشاركين في الاستطلاع، الذي نشرته إذاعة 103FM، إنهم لا يصدقون أن نتنياهو سيفي بتعهده ويغادر منصبه لصالح غانتس، فيما اعتبر 39% إنه سيفي بتعهده.

ورأى 60% من المستطلعين أن نتنياهو فشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية النابعة من أزمة انتشار فيروس كورونا. وقال 18% إن أداءه "سيء جدا"، ووصف 35% أداءه بـ"السيء"، وقال 11% إن أداءه "جيد" وقال 8% إن أداءه "جيد جدا". وقال 18% إن نتنياهو يستحق علامة متوسطة. وجاء معدل التقييمات لأداء نتنياهو 2.5 على سلم من خمس درجات.

وفيما يتعلق بأداء نتنياهو في مواجهة كورونا، فقد حصل على علامة 3.4 من 5. واعتبر 60% من المستطلعين أن أداءه "جيد"، فيما رأى 27% أن أداءه "سيء"، وقال 13% إن أداءه "متوسط".


#كورونا
#فيروس كورونا
#نتنياهو
#أزمة مالية
#استطلاع

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