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هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 15:53

هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية
(توضيحية)
عرب ٤٨

استهدف هجوم سيبراني واسع 6 منشآت مياه وصرف صحي إسرائيلية من شمال البلاد حتى جنوبها، خلال نهاية الأسبوع الماضي، لكن ليس واضحا بعد ما إذا تمت سيطرة على أجهزة تشغيل أو تشويش عمل مضخات، حسبما كشف موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وأوعزت رسالة صادرة، أمس، عن "شعبة أمن المياه – الطوارئ والسايبر" في سلطة المياه الإسرائيلية لروابط المياه والصرف الصحي بالعمل فورا من أجل استبدال كلمات السر في تشغيل المنشآت، "مع التشديد على أجهزة تشغيل وخاصة أجهزة إضافة الكلور للآبار".

وقالت الرسالة أن هذه الحالات حدثت يومي الجمعة والسبت الفائتين ورصدتها منظومة السايبر. وكتب مدير "شعبة أمن المياه – الطوارئ والسايبر"، دانييل ليكر، في الرسالة إلى رئيس "منظومة السايبر"، آفي عيزر، أنه "تلقينا عدة تقارير حول تخوف من هجمات سايبر على جهاز O.T لدى مزودي المياه والصرف الصحي. وأشير إلى أنه في أي من الأحداث لم تحدث أضرار تشغيلية تؤثر على تزويد المياه أو إخراج الصرف الصحي للمستهلكين".

وتم إبلاغ مدراء روابط المياه بتنفيذ عدة أمور من أجل مواجهة الهجمة، وطولبا "بالإبلاغ فورا عن أي تشويش، سواء كان تشغيلي أو آخر، والذي تم رصده لدى مزود مياه للمنطقة ذات العلاقة. وينبغي التأكد والمبادرة إلى تغيير كلمات السر لمجمل البينات المكشوفة في شبكة الإنترنت، وخاصة أجهزة التشغيل وأجهزة إضافة الكلور في الآبار".

وأضافت الرسالة أنه "في الأماكن التي لا يكون بالإمكان فيها فرض كلمة سر، ينبغي فحص إمكانية الفصل عن شبكة الإنترنت و/أو تشديد الربط مع الموقع التشغيلي. والمزودين الذين يشغلون بئرا لمياه الشرب مطالبين بالرد وتحديث تنفيذ التعليمات بشكل فوري".

وعقبت سلطة المياه بأن "موضوع محاولات شن هجمات سايبر ليس جديدا، وتتم مواجهته طوال الوقت من جانب الجهات المهنية الملائمة".


#سلطة المياه الإسرائيلية
#الصرف الصحي
#هجمات سيبرانية

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