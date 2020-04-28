هكذا ستبدو العودة إلى المدارس وفقًا لخطة وزارة التعليم

نشرت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، الخطة التي أعدتها لعودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى التعليم، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيلية عليها يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا للخطة المطروحة، فإن طلاب المدارس الابتدائية ستستقبل طلاب صفوف الأول والثاني والثالث على مدار خمسة أيام بالأسبوع منذ الأحد ولغاية الخميس، فيما حددت الخطة طول اليوم الدراسي بـ5 ساعات.

وفي هذه الأثناء، يتلقى طلاب صفوف الرابع والخامس والسادس في المرحلة الابتدائية، تعليمهم عند بعد، أسبوعيًا، من الأحد حتى الخميس، وعلى مدار خمس ساعات يومية كذلك.

في حين يتم تقسيم الأطفال (لغاية 6 سنوات) على مجموعات من 17 شخصا (15 طفلا ومعلمان). وأوضح وزير التعليم الإسرائيلي، رافي بيرتس، أن الخطة تشمل المدارس الخاصة والبرامج التحضيرية والمدارس التوراتية (الدينية) المخصصة للبنات.

كما أكد بيرتس أن كل المؤسسات التعليمية المعنية، والتي تستجيب للشروط التي حددتها وزارة التعليم في خطتها، سيعود للعمل واستقبال الطلاب بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك مشروط بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة مرتقبة، مزمع عقدها يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة، سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات ثابتة لا يشترط أن تكون متجانسة (من ناحية الصفوف أو الدفعة) تتشكل من 15 طالبا كحد أقصى، على أن يضم كل صف دراسي مربية، ومعلم آخر (قدر المستطاع).

وينص المخطط على أن طلاب الصفوف الأول حتى الثالث سيتم تنظيمها بحيث يتمكن كل طالب من الجلوس على طاولة خاصة منفردًا، مع مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي (الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص).

العودة إلى الدراسة - المبادئ التوجيهية الرئيسية:

> طلاب الصفوف الأول حتى الثالث يدرسون من الأحد حتى الخميس لمدة 5 ساعات يوميًا، وسيوزعون على مجموعات تصل حتى 15 طالبا، بالإضافة إلى عضوي هيئة تدريسية.

> سيجلس كل طالب على طاولة منفصلة، مع الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص طوال اليوم الدارس.

> تحديد المراحيض التي يسمح للطلاب استخدامها بواسطة لافتات واضحة.

> دخول المؤسسات التعليمية يقتصر على الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، على أن يتم تسجيل الدخول مراقبة سيره يوميًا.

> يجب على كل طالب وموظف الحضور إلى المدرسة بكمامة واقية وارتدائها خلال النهار في الممرات والساحات. طلاب رياض الأطفال وصفوف الأول الابتدائي غير ملزمين بارتداء الكمامة.

> كل مجموعة تدرس في صف/ مساحة ثابتة

> جميع أعضاء الهيئة التدريسية ملزمون بالتواجد في المدرسة؛ حتى أولئك الذين يدرسون صفوف الرابع حتى السادس عن بعد.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية كان قد أعلن أنه أوكل لوزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن القومي مسؤولية تقويم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة البلدات المعرّفة على أنها "حمراء" والتي فيها نسبة الإصابة والعدوى بكورونا مرتفعة.

إضافة إلى ذلك، ولزيادة عدد المجموعات الطلابية، سيتم فحص تجنيد طلاب كليات التربية ودمجهم في طواقم التربية والتعليم.

يشار إلى أن عودة جهاز التربية والتعليم إلى العمل ستعتمد على معايير عديدة حددتها الحكومة، ومنها: التعلّم في صفوف صغيرة وثابتة، طواقم تعليم ثابتة (ليسوا من شريحة المعرّضين للخطر)، استمرار التعلم عن بعد (للأولاد الذين لن يتمكنوا من الوصول للتعلم) مع الحفاظ التام على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والتعقيم. لن يتم دمج الأولاد الذين يعيشون مع شريحة المجتمع والتي تعرّف كمجموعة خطرة.