الصحة تعارض خطة المالية: فتح المجمعات التجارية الثلاثاء

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن ستعرض خطة مؤلفة من أربع مراحل لفتح مرافق وقطاعات اقتصادية خلال اجتماع الحكومة، غدا. وتعارض وزارة الصحة هذه الخطة، تحسبا من احتمال انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد.

وتقضي المرحلة الأولى بفتح المجمعات التجارية المغلقة بعد غد، الثلاثاء، إلى جانب عودة العمال الفلسطينيين إلى الداخل، وعودة الدراسة في الجامعات، بموجب خطة مجلس التعليم العالي، والسماح بالدخول إلى المحميات الطبيعية والمتنزهات والحدائق العامة. كما تسمح هذه المرحلة بعودة عمل روضات وحضانات الأطفال، ابتداء من 10 أيار/مايو الحالي.

وتقضي المرحلة الثانية، ابتداء من 17 أيار/مايو، بفتح الفنادق، الأسواق، نوادي اللياقة الجسدية، برك السباحة، المكتبات، المتاحف والمؤسسات الثقافية. وتسمح الخطة بعودة نشاط الفروع الرياضية المحترفة، لكن من دون جمهور، والحصول على علاج غير طبي في جسد الإنسان. وبإمكان الدورات والمراكز الجماهيرية بدون برك سباحة العودة إلى العمل. وسيعود في هذه المرحلة طلاب الصفوف الرابع حتى السادي إلى المدارس، وذلك بموجب قيود التجمهر المسموح بها.

وتبدأ المرحلة الثالثة في 31 أيار/مايو، وتشمل فتح المطاعم، دور السينما، المسارح، قاعات الأفراح، البارات، عودة صفوف السابع حتى العاشر ودور المعلمين وتأهيل الثانويين غير الأكاديمية، بموجب تعليمات متعلقة بالتجمهر سيتم الإعلان عنها. وفي المرحلة الرابعة سيمح بكافة النشاطات الأخرى شريطة عدم الإعلان عن حظرها.

وطالبت وزارة الصحة، التي تعارض هذه الخطة، بإرجاء فتح المجمعات التجارية إلى 17 أيار/مايو، والمطاعم إلى 15 حزيران/يونيو المقبل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه هذه المسألة ستُقرر خلال مداولات تجريها الحكومة مساء اليوم.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مسؤول في وزارة الصحة وصفه لخطة وزارة المالية بأنه "مبالغ فيها"، وأن "مجموعة تسهيلات متطرفة إلى هذه الدرجة، وتسهيلا تلو الآخر يوميا، لن يسمح بمساحة خطأ أو قدرة على فهم في أي نقطة بالغنا. وخروج عن السيطرة وانتشار المرض بين السكان الشبان سيتسرب بسرعة إلى السكان في خطر ويلزمنا باتخاذ قرارات مؤلمة للافتصاد بعد شهر أو أقل".

ودعا المسؤول نفسه إلى وضع جدول زمني منتظم لتسهيلات منطقية، وأن يفصل أسبوعان بين المراحل، معتبرا أن "ليس هناك أي دولة نجحت في إيجاد الخط الرفيع الذي يفصل بين انتشار للفيروس مسيطر عليه وانتشار غير مسيطر عليه".

وقالت رئيسة خدمة الصحة العامة في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سادتسكي، إنها تعارض فتح المجمعات التجارية بشكل متسرع وغير مراقب "وقد وضعنا خطة تشمل تواريخ نعتقد أنها جديرة أكثر".

وقال نائب مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور إيتمار غروتو، خلال اجتماع لجنة الكورونا في الكنيست، اليوم، إن الوزارة ستوصي بفتح شواطئ السباحة بشكل كامل في الأيام القريبة.