البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

فتح المطاعم يوم الأربعاء المقبل، ثم إعادة تشغيل القطارات في الثامن من الشهر المقبل، فقاعات الأعراس بدءًا من الرابع عشر من الشهر المقبل

تتخفّف البلاد أكثر فأكثر من التقييدات التي فرضت إثر تفشّي فيروس كورونا منذ آذار/مارس الماضي، فقرّر وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، إعادة حركة القطارات في الثامن من حزيران/يونيو المقبل.

كما قرّرت وزارة الصحّة رفع نسبة إشغال الحافلات إلى 75%، أي رفع عدد المسافرين من 23 مسافرًا إلى 46، مع الحفاظ على خلوّ المقاعد الأولى.

ومن غير الواضح متى ستعود الخطوط الليليّة وخطوط نهاية الأسبوع إلى العمل.

بينما سترفع سيّارات الأجرة أعداد من تقلّهم إلى اثنين، على أن يجلسا في المقعد الخلفيّ.

وأمس، السبت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 16712 إصابة، من بينها 279 حالة وفاة.

وأشارت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الإصابات النشطة انخفض إلى 2343 حالة، من بينها 30 في حالة متوسطة، و47 في حالة خطيرة، تم وصل 36 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأظهرت المعطيات استقرار الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" حافظ على استقراره عند 279، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ نهار الخميس.

والأربعاء المقبل، تعاود المطاعم فتح أبوابها للزبائن، وفق قيود "الشارة البنفسجيّة"، وهي وجود مكان عند مدخل المطعم لتعقيم اليدين، مسافة متر ونصف المتر بين طاولة وأخرى، على النادلين وضع كمامة والحفاظ على النظافة. كما يطالب عاملو المطبخ بوضع كمامة، وغسل الأواني بدرجة حرارة تزيد عن 72 درجة مئوية. وعلى رواد المطعم التوقيع على تصريح بأن صحته سليمة.

بينما تقرّر أن تفتح قاعات الأفراح أبوابها ابتداء من 14 حزيران/يونيو المقبل، وفق تعليمات، طولب أصحاب القاعات بالالتزام بها، وتشمل تعيين مسؤولٍ عن أي فرح من أجل ضبط شروط عامة في القاعة، تسجيل أسماء الضيوف عند مدخل القاعة، وأن تتمكن القاعة من الاتصال بواسطة رسالة نصية مع جميع الضيوف في حال اكتشاف وجود مريض بكورونا في القاعة.

ويتعين على إدارة القاعة وضع لافتات تشمل تعليمات وزارة الصحة، وبضمنها الحفاظ على الإبعاد الاجتماعي لمسافة مترين في الوقوف ووضع علامات البعد عند مدخل القاعة ومنع التجمهر وغيرها، قبل الفرح وخلاله يتم تعقيم الأسطح الداخلية بوتيرة دائمة، تنظيف وتعقيم متزايد في المراحيض بوتيرة لا تقل عن مرة واحدة في الساعة.

وتقضي التعليمات بشأن الضيوف أن تكون لكل ضيف مساحة مترين مربعين، شريطة ألا يزيد عدد الضيوف عن 85% من العدد المسموح به في القاعات التي بإمكانها الاتساع لأكثر من 200 شخص. استجواب جميع العاملين والضيوف عند مدخل القاعة حول حالتهم الصحية، ولا يسمح بدخول من أجابوا بالنفي على أسئلة.