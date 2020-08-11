  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل تتخطى الصين بإصابات كورونا

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 08:35

إسرائيل تتخطى الصين بإصابات كورونا
كورونا يواصل الانتشار في البلاد (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة أن إسرائيل تخطت الصين بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ حصيلة إصابات كورونا في البلاد 84722 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس البلاد في آذار/مارس الماضي.

ومقارن لحصيلة الإصابات ما بين إسرائيل والصين، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 84668 حالة، بعد تسجيل 49 إصابة، يوم الإثنين، بينما حصيلة الوفيات بقيت دون تغيير 4634.

وفي البلاد، أفادت وزارة الصحة بإن إجمالي الإصابات النشطة 25105، وذلك بعد تسجيل 1419 إصابة، أمس الإثنين، بينما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 613.

ويرقد في مستشفيات البلاد 881 مصابا بينهم 388 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما يخضع 112 مصابا للعلاج المكثف بعد أن تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ظل انتشار الفيروس تواصل وزارة الصحة وصناديق المرضى بإجراء فحصوات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الإثنين، 20 ألف فحص لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت البيانات أن 7% من الفحوصات كانت موجبة، ما يظهر تراجعا بمعدل الإصابات والعدوى بعد أن وصلت بالأسبوع الماضي إلى 9.1%.

وتواصل المدن الكبرى تسجيل معدل قياسي بالإصابات بالفيروس، وانضمت في الأسبوع الأخير العديد من التجمعات السكنية للمناطق الحمراء وإلى قائمة التجمعات السكنية التي سجلت ارتفاعا في انتشار الفيروس.

والتجمعات السكنية التي سجل بها أعلى معدل إصابات بالفيروس خلال الأسبوع الأخير: القدس 1708، وبني براك 730، مستوطنة "موديعين عيليت" 301، وبيت شيمش 264، وأم خالد (نتانيا) 193، يركا، 175، وملبس (بيتح تكفا) 167، وحولون 162، ومستوطنة إلعاد 159، وبئر السبع 155، والطيبة 143، ومستوطنة "بيتار عيليت" 139، صرفند (رحوبوت) 131، ريشون لتسيون 127، ورمات غان 116، والناصرة 104، وقلنسوة 101، وحيفا 101.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في إسرائيل
#كورونا في الصين
#فيروس كورونا
#فيروس
#كورونا
#وفيات
#إصابات
#وزارة الصحة

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قياديون في "كاحول لافان" يفضلون انتخابات في تشرين الثاني
قياديون في "كاحول لافان" يفضلون انتخابات في تشرين الثاني

2020-08-11

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم
الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم

2020-08-10

نتنياهو عن الضم: ربما قريبا.. حاليا المسألة ليست ضمن أولويات ترامب
نتنياهو عن الضم: ربما قريبا.. حاليا المسألة ليست ضمن أولويات ترامب

2020-08-10

الأكثر قراءة

أزمة الميزانية: غانتس يمهل نتنياهو 24 ساعة والأخير يماطل

أزمة الميزانية: غانتس يمهل نتنياهو 24 ساعة والأخير يماطل

2020-08-10
رسميًا: استقالة الحكومة اللبنانية

رسميًا: استقالة الحكومة اللبنانية

2020-08-10
بظل جائحة كورونا: دول العالم ترفض استقبال الإسرائيليين

بظل جائحة كورونا: دول العالم ترفض استقبال الإسرائيليين

2020-08-10
استطلاع: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و59 مقعدا لـ

استطلاع: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و59 مقعدا لـ"كتلة اليمين"

2020-08-10
نتنياهو أيد تمديد مهلة الميزانية لإحباط منع استمرار حكمه

نتنياهو أيد تمديد مهلة الميزانية لإحباط منع استمرار حكمه

2020-08-10