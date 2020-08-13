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الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 643

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 12:02

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 643
من تل أبيب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 643 حالة، وسُجل يوم أمس، الأربعاء، 1612 إصابة جديدة بالفيروس، إثرا إجراء 25,030 فحصا، بحسب المعطيات الواردة عن وزارة الصحية الإسرائيلية، صباح اليوم، الخميس.

وتوفي ثلاثة أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة الـ10:09 من صباح اليوم، في حين شُخصت 245 إصابة جديدة، وأجري 6,758 فحصا للكشف عن الإصابة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,416 (في زيادة وصلت إلى 182 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، بعد تعافي 64,674 (60 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 88,733.

وارتفع عدد الإصابات الخطرة إلى 386، بينهم 114 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي، بارتفاع وصل إلى 4 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة. ويرقد في المستشفيات حاليا 760 مريضًا بينهم 153 مريضا في حالة متوسطة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، على تمديد فترة العمل بأنظمة الطوارئ المتعلقة بالغرامات المترتبة على مخالفة التعليمات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وتشمل الأنظمة فرض غرامات مالية بقيمة 500 شيكل على كل مواطن لا يلتزم بوضع كمامة على الفم والأنف في الأماكن العامة، و5000 شيكل لكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي و3000 شيكل على وجوب التبليغ عن مكان الحجر الصحي.

وذكرت الشرطة في بيان مشترك مع وزارة الصحة أنه "للأسف الشديد نشهد في الآونة الأخيرة حالة من اللامبالاة خصوصا خلال فترة عيد الأضحى المبارك وحفلات الزفاف التي نشهدها مؤخرا بالرغم من كل التحذيرات وأنشطة التوعية والإرشاد التي قمنا بها في الشرطة".

وأضاف البيان أن "خطر جائحة كورونا ما زال قائما ويشكل خطرا جسيما على كافة أبناء المجتمع العربي، ويجب التنويه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأفراد الشرطة. هذه التعليمات تنقذ حياة الناس"، مشيرًا إلى ضرورة "الالتزام بوضع الكمامة الطبية، والمحافظة على مسافة مترين بين الشخص والآخر، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية وغسل اليدين".

ونقل البيان عن المتحدث باسم الشرطة قوله إن "كل من تسوّل له نفسه أن يشكل خطرا على سلامة أقاربه أو جيرانه أو أهل بلده وذويه، سنشرع بتطبيق القانون بشكل حازم وصارم وفرض مخالفات على مخالفي قوانين الطوارئ والتعليمات لكي نضمن أمن وسلامة المواطنين في نهاية المطاف".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#غرامات مالية

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