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الصحة الإسرائيليّة: 1612 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 21:50

الصحة الإسرائيليّة: 1612 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس
تل أبيب (أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابة بفيروس كورونا المستجد 88733 من جراء تشخيص 1612 إصابة جديدة منذ أمس، الأربعاء، منهم 386 شخصًا بحالة خطيرة، و114 منهم موصولون بأجهزة التنفس.

وبلغ عدد المتوفين بكورونا في إسرائيل 643 حالة وفاة، منهم ثلاثة حالات توفوا الليلة الماضية.

ويوم الأمس أُجري 25030 اختبارًا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19، تم إجراء 6758 اختبارًا منها في منتصف الليلة الماضية، بحيث كانت نسبة الاختبارات الإيجابية تقارب 3.7%.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، على تمديد فترة العمل بأنظمة الطوارئ المتعلقة بالغرامات المترتبة على مخالفة التعليمات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وتشمل الأنظمة فرض غرامات مالية بقيمة 500 شيكل على كل مواطن لا يلتزم بوضع كمامة على الفم والأنف في الأماكن العامة، و5000 شيكل لكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي و3000 شيكل على وجوب التبليغ عن مكان الحجر الصحي.

وذكرت الشرطة في بيان مشترك مع وزارة الصحة أنه "للأسف الشديد نشهد في الآونة الأخيرة حالة من اللامبالاة خصوصا خلال فترة عيد الأضحى المبارك وحفلات الزفاف التي نشهدها مؤخرا بالرغم من كل التحذيرات وأنشطة التوعية والإرشاد التي قمنا بها في الشرطة".

وأضاف البيان أن "خطر جائحة كورونا ما زال قائما ويشكل خطرا جسيما على كافة أبناء المجتمع العربي، ويجب التنويه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأفراد الشرطة. هذه التعليمات تنقذ حياة الناس"، مشيرًا إلى ضرورة "الالتزام بوضع الكمامة الطبية، والمحافظة على مسافة مترين بين الشخص والآخر، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية وغسل اليدين".

ونقل البيان عن المتحدث باسم الشرطة قوله إن "كل من تسوّل له نفسه أن يشكل خطرا على سلامة أقاربه أو جيرانه أو أهل بلده وذويه، سنشرع بتطبيق القانون بشكل حازم وصارم وفرض مخالفات على مخالفي قوانين الطوارئ والتعليمات لكي نضمن أمن وسلامة المواطنين في نهاية المطاف".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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