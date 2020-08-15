نتنياهو يهاجم مجلس الأمن: عدم تمديد حظر السلاح على إيران "قرار شائن"

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السبت، مجلس الأمن الدولي، معتبر أن رفض تمديد حظر السلاح على إيران "قرار شائن" يهدد استقرار المنطقة.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه إن "قرار مجلس الأمن الأممي عدم السماح بتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران هو قرار شائن. العدوان والإرهاب الإيرانيان يهددان سلامة المنطقة والعالم أجمع".

وتابع نتنياهو أنه "بدلا من معارضة بيع الأسلحة لإيران, مجلس الأمن يشجع ذلك".

وأضاف "سنواصل العمل بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة ودول في المنطقة من أجل صد العدوان الإيراني. دولة إسرائيل ستواصل العمل بكل قوتها ضد كل من يسعى لزعزعة أمنها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران "خطأ جسيم". وأضاف، في مؤتمر صحافي خلال زيارة لبولندا، "إنه خطأ جسيم... نأسف لذلك".

ولم تنجح الولايات المتحدة، الجمعة، في مسعاها لتمديد حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.

ورفض مجلس الأمن محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع 11 دولة عن التصويت، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي إن "المجلس مهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة".

ومع فشل المقترح، تستعد الولايات المتحدة حاليا للتحرك نحو فرض عقوبات مفاجئة من جانب واحد على إيران، رغم انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة (JCPOA) (الاتفاق النووي)، في أيار/ مايو 2018، وهي خطوة يخشى الخبراء أنها ستؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي للدول الكبرى مع إيران.