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فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 14:39

فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما
إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم الإماراتي، الخميس الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨ وأ.ب.
تحرير: بلال ضاهر

أزالت وزارة الاتصالات الإماراتية اليوم، الأحد، الحظر على الاتصالات الهاتفية المباشرة مع إسرائيل، وقال مسؤولون إماراتيون إن وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، اتصل بنظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق تحالف بين الجانبين، يتوقع توقيعه في الأسابيع المقبلة في واشنطن.

ورحب وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، برفع حظر المكالمة الهاتفية بين الدولتين، معتبرا أنه "ستفتح فرص اقتصادية كثيرة الآن، وخطوات بناء الثقة هذه هي خطوة هامة لدفع مصالح الدولتين".

وبإزالة هذا الحظر سيكون بالإمكان الوصول إلى مواقع إخبارية إسرائيلية سبق أن حجبتها السلطات الإماراتية على الإنترنت، بدون استخدام وسائل لتجاوز رقابة الإنترنت في الإمارات.

وقبل رفع الحظر على المكالمات الهاتفية، كانت تنطلق رسالة مسجلة باللغتين العربية والإنجليزية تفيد بعدم إمكانية توصيل المكالمات إلى رمز البلد +972. وسمحت الاتصالات عبر الإنترنت بالالتفاف على هذا الحظر، على الرغم من انقطاعها في كثير من الأحيان.

واستخدم البعض في إسرائيل أرقام هواتف محمولة فلسطينية، والتي يمكن للإمارات العربية المتحدة الاتصال بها.

ويمثل اتصال الخدمة الهاتفية أول علامة ملموسة على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

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#خطوط هاتف
#الإمارات
#إسرائيل

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