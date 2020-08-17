  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية تعارض تقليص فترة العزل وعودة الطيران لدوافع سياسية

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 11:49

الصحة الإسرائيلية تعارض تقليص فترة العزل وعودة الطيران لدوافع سياسية
إعادة العمل في مطار بن غوريون (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أبدت وزارة الصحة الإسرائيلية معارضتها لمقترح تقليص فترة العزل والحجر الصحي إلى 12 يوما، وطالبت الإبقاء عليها لمدة 14 يوما، وحذرت من أن ذلك من شأنه أن يسهم بانتشار العدوى واتساع دائرة الإصابات بالفيروس.

وبعث نائب وزير الصحة، يوأف كيش، رسالة إلى وزير شؤون الاستخبارات إيلي كوهين، شدد من خلالها على موقف الوزارة المعارض لتقليص فترة الحجر الصحي، قائلا إن "تقصير مدة العزل والحجر الصحي من 14 يوما إلى 12 يومًا يعني بالضرورة زيادة انتشار وباء كورونا وزيادة مدته".

وأوضح نائب وزير الصحة بأن هذا الموقف أتى تباعا لطلب الوزير كوهين ولجنة الخارجية والأمن بشأن تقليص مدة الحجر الصحي، مبينا أنه أجريت مداولات داخلية بمشاركة وزير الصحة يولي إدلشتاين، والعديد من الجهات المهنية وذات الاختصاص في البلاد التي أوصت بالإبقاء على فترة الحجر الصحي كما معمول بها عالميا.

وكان رئيس لجنة الخارجية والأمن، تسفي هاوزر، قد أبدى موافقته لتقليص فترة الحجر الصحي إلى 12 يوما، وذلك كشرط لاستمرار تعقب جهاز الأمن العام "الشاباك" للمواطنين في البلاد تحت ذريعة الحد من فيروس كورونا، حيث طالب وزارة المالية باحتساب كلفة يوم واحد من الحجر الصحي للسوق في البلاد.

وأظهرت الفحوصات أن تقليص فترة الحجر الصحي لن يوفر الكثير من الأموال على السوق في البلاد، وفي المقابل، من شأنه أن يتسبب بإنتاج سلسلة أخرى من العدوى والإصابات.

ومع مواصلة الإجراءات المتدرجة برفع المزيد من التقييدات وفتح السوق في البلاد، تم، أمس الأحد، بموجب قرار من "كابينيت كورونا"، استئناف الطيران وفتح الأجواء وإعادة العمل في مطار بن غوريون بعد أن أغلق في آذار/مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي، إيتان بن دافيد إن "هناك اعتبارات سياسية بإعادة الطيران وفتح أجواء البلاد أمام الطيران العالمي".

وأوضح أن الاعتبارات وراء منع دخول الأجانب إلى البلاد تأتي أيضا لدوافع سياسية ودبلوماسية وليس فقط لأسباب صحية، مشير إلى أنه في حال السماح لجميع السياح والأجانب الدخول بشروط، سنضطر لإجراء فحوصات، لماذا لا يتم السماح لمواطنين من دول صديقة مثل دولة أميركا الدخول إلى البلاد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#طيران
#مطار بن غوريون
#الحجر الصحي
#الشاباك

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو: نعمل لطيران مباشر للإمارات عبر أجواء السعودية
نتنياهو: نعمل لطيران مباشر للإمارات عبر أجواء السعودية

2020-08-17

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية
نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

2020-08-17

بسبب خلافات حول الصلاحيات: إرجاء توجه الوفد الإسرائيلي للإمارات
بسبب خلافات حول الصلاحيات: إرجاء توجه الوفد الإسرائيلي للإمارات

2020-08-17

الأكثر قراءة

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

2020-08-16
الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

2020-08-16
مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

2020-08-16
تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

2020-08-16
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

2020-08-16