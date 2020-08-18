  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1660 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 11:25

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1660 إصابة جديدة بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1660 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة وصلت إلى 23,399، وتعافى 71,167 (90 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 95,264.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 698 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 5 حالات وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 410، في حين ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي منذ منتصف الليلة الماضية، إلى 113 حالة.

ويرقد في المشافي 827 مريضًا بكورونا، بينهم 159 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 22,572 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ 25,228.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الصحة الإسرائيلية

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين
إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين

2020-08-18

نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح
نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح

2020-08-18

ليس الضم: صفقة أسلحة أميركية وراء تحالف إسرائيل والإمارات
ليس الضم: صفقة أسلحة أميركية وراء تحالف إسرائيل والإمارات

2020-08-18

الأكثر قراءة

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

2020-08-17
نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

2020-08-17
شهيد برصاص الاحتلال في القدس

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

2020-08-17
غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

2020-08-17
نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

2020-08-17