الصحة الإسرائيلية: 53 وفاة بكورونا لم تحسب بالحصيلة الرسمية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن 53 مسنا توفوا في دور مسنين من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، لم يُحسبوا بحصيلة الوفيات بكورونا، خلال شهري تموز/يوليو الماضي وآب/أغسطس الحالي.

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إنه "ينظر إلى هذا الموضوع بخطورة بالغة، وأوعز بإجراء تقصي حقائق معمق ووضع توصيات حيال ذلك أمامه خلال أسبوع، وبضمن ذلك توصيات شخصية إذا اقتضت الحاجة".

وتفحص وزارة الصحة إذا كانت هناك حالات وفاة أخرى كهذه ولم يتم احتسابها في حصيلة وفيات كورونا.

وفي موازاة ذلكن أوعز مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، بتوحيد التقرير حول حالات الوفاة من جراء الإصابة بكورونا، وتجميعها في مصر موحد لكافة المؤسسات الطبية، وبضمنها مؤسسات الشيخوخة.

وذكرت معطيات نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 719 وفاة، لكن هذه الحصيلة لا تشمل 53 متوفيا بكورونا في دور المسنين الذين أعلنت عنهم الوزارة اليوم. وانخفض عدد مرضى كورونا في المستشفيات إلى 798، بينهم 401 في حالة خطيرة و118 بينهم يخضعون لتنفس اصطناعي.