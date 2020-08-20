  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غانتس: نتنياهو قد يؤدي لانتخابات..أشكنازي: لن يجرؤ على ذلك

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 08:06

غانتس: نتنياهو قد يؤدي لانتخابات..أشكنازي: لن يجرؤ على ذلك
(أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قال وزير الأمن، بيني غانتس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد يؤدي إلى التوجه إلى انتخابات رابعة، رافضا تقديم أي تنازلات، فيما أوضح وزير الخارجية، غابي أشكنازي، أن نتنياهو لن يلتزم بالاتفاق الائتلافي بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.

أتت تصريحات غانتس في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده حزب "كحول لافان" وناقش خلال أزمة الائتلاف الحكومي والعلاقة مع نتنياهو، ومشروع قانون ميزانية الدولة، والتطورات الإقليمية والتحالف الإسرائيلي الإماراتي وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وتعكس تصريحات غانتس تفاقم أزمة الائتلاف الحكومي، حيث أوضح أن نتنياهو قد يؤدي إلى انتخابات، قائلا "لا شيء يتطلب انتخابات، نحن على عكس الآخرين، لا نلعب البوكر على حساب مواطني إسرائيل".

وفيما يتعلق باحتمال أن يقدم "كحول لافان" تنازلات ويقبل بالتسوية بشأن مسألة قانون الميزانية، قال غانتس "لم آت لحل المشاكل الشخصية لأي شخص، إن استعدادنا لتقديم تنازلات سوف يعتمد فقط على بنود اتفاق الائتلاف الحكومي واحتياجات ومصلحة دولة إسرائيل".

وعلى خلفية التلويح من قبل نتنياهو ووزراء في الليكود بالتوجه إلى انتخابات رابعة، عبر وزير الخارجية أشكنازي في جلسات مغلقة موقفه الرافض للتوجه لأي تسوية أو تقديم تنازلات لنتنياهو.

ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، فقد قال أشكنازي خلال الجلسات المغلقة إن "نتنياهو لا يريد ولا بأي شكل من الأشكال إخلاء مقر رئيس الحكومة في بلفور، وسيفعل كل ما باستطاعته لتجنب ذلك، علينا عدم الاستسلام، إذا كان مصمما على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فلنراه يفعل ذلك".

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية، قال حزب الليكود إن أشكنازي أطلق حملته الانتخابية على رئاسة حزب كاحول لافان، ويدفع بقوة نحو انتخابات رابعة".

وأضاف الليكود "على ما يبدو أشكنازي يهمه إسقاط غانتس أكثر من إسقاط نتنياهو، على كاحول لافان الكف عن هذا النهج وعرقلة المصادقة على الميزانية، والعمل لافتتاح العام الدراسي بانتظام".

وفي المقابل، علق "كاحول لافان" على ما ورد من تصريحات لحزب الليكود بالقول "نتنياهو يريد انتخابات لدوافع وأهداف شخصية، الليكود نسي أن هناك مليون عاطل عن العمل. والأفضل لنتنياهو أن يخرج الوزراء من الاستوديوهات ويعيدهم لمعالجة كورونا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إسرائيل
#انتخابات
#الليكود
#كاحول لافان
#نتنياهو
#غانتس
#أشكنازي

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فريدمان: أي صفقة أسلحة أميركية مع الإمارات ستحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي
فريدمان: أي صفقة أسلحة أميركية مع الإمارات ستحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

2020-08-19

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

2020-08-19

إدارة ترامب تتحرك لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إدارة ترامب تتحرك لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

2020-08-19

الأكثر قراءة

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

2020-08-19
الليكود: التوجه لانتخابات مروع لكن الوضع الحالي مروع أكثر

الليكود: التوجه لانتخابات مروع لكن الوضع الحالي مروع أكثر

2020-08-19
وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية

وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية

2020-08-19
تحذير من

تحذير من "الإغلاق التامّ" لقرى طلعة عارة لمواجهة تفشي كورونا

2020-08-19
هل يتضمن الاتفاق صفقة إف 35؟ الإمارات تؤكد ونتنياهو ينفي

هل يتضمن الاتفاق صفقة إف 35؟ الإمارات تؤكد ونتنياهو ينفي

2020-08-19