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رئيس الموساد: "إيران هشّة والتهديد الحقيقي آتٍ من تركيا"

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 13:50

رئيس الموساد: "إيران هشّة والتهديد الحقيقي آتٍ من تركيا"
نتنياهو وكوهين (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

صرّح رئيس الموساد، يوسي كوهين، أن تركيا في ظل حكم رجب طيب إردوغان تشكل خطرًا أكبر من إيران، وفق ما نشرته صحيفة "تايمز" اللندنيّة.

وذكرت الصحيفة أن كوهين تفوّه بهذا التصريح قبل نحو 20 شهرًا، في محادثة له مع مسؤولين من مصر والسعودية والإمارات، وأضاف أن "القوة الإيرانيّة هشّة، والتهديد الحقيقي آت من تركيا".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "تصريحات كوهين تعتبر مثيرة للدهشة، من شخصٍ يعد العقل المدبر لسرقة أجزاء من الأرشيف النووي الإيراني من مستودع في وسط طهران". ومع ذلك، فإن وجهة نظر كوهين أن إيران وإن كانت تهديدًا يوميًا للمنطقة، يمكن إيقافه بالعقوبات والحظر وتبادل المعلومات الاستخباراتيّة.

وأدرج التقرير الصادر عن الصحيفة، بعض أنشطة تركيا، بما في ذلك المواجهة مع اليونان بشأن موارد الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط​​، والتدخل العسكري في ليبيا ، والصراع ضد الأكراد في شمال سورية، وعلاقاتها المتشعبة مع "حماس".

وذكر التقرير أن "تركيا تغازل الحرب". وأضاف أن "إردوغان قد يرى الأمر بشكل مختلف، ويرى نفسه سيدًا لعدم الاستقرار، الذي يكتسب السلطة من خلال حرمان الآخرين من الازدهار"، مع الإشارة إلى أن سلوك إردوغان لا يبدو أنه حقق إنجازات كبيرة حتى الآن، و"إن البحث المستمر عن الأعداء والمكاسب لم يترك له أصدقاء تقريبًا في المنطقة".

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#كوهين
#الموساد
#تركيا
#إيران

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