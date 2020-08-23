الاحتجاجات ضد نتنياهو متواصلة: اعتقال 7 متظاهرين وإصابة شرطي

اندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة والمحتجين أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمطالبته بالاستقالة، السبت.

وأسفرت المواجهات عن اعتقال 7 متظاهرين، بحسب ما أعلنت الشرطة، فيما أصيب ضابط في الشرطة من جراء إلقاء المتظاهرين للحجارة.

وواصل عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، التظاهر مطالبين باستقالة نتنياهو وحكومته، فيما اندلعت اشتباكات خلال محاولة الشرطة قمع المظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة لم تصرح بالتظاهر أمام منزل نتنياهو اليوم، لكن المتظاهرين خرجوا للتظاهر خلافا لتعليمات الشرطة.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن عدد المتظاهرين أمام منزل نتنياهو فاق 10 آلاف شخص.

ووثقت وسائل الإعلان الإسرائيلية اعتداء ضباط كبير في الشرطة على المتظاهرين، فيما دعا منظمو التظاهرة المشاركين، عبر مكبرات الصوت: "اذهبوا في كل الاتجاهات.. لا تدعوا الشرطة توقفكم".

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن عشرات الجسور والتقاطعات في أنحاء البلاد، شهدت تظاهرات ضد نتنياهو، فيما شارك العشرات في تظاهرة على مقربة من منزل نتنياهو الخاص في قيسارية.

ومنذ قرابة 3 شهور، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ويبدو أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، الذي أعلن عنه نتنياهو، الخميس، وعده مراقبون محاولة من نتنياهو لتحقيق "نصر سياسي" ينتشله من أزمته الداخلية، لم يسهم في تحقيق هدفه.

وأشارت التقارير إلى أن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخرا ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد؛ علما بأن محاكمته انطلقت في 24 أيار/ مايو الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام.