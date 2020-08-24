سعيا للعودة للمفاوضات: وزير الخارجية البريطاني يلتقي نتنياهو وعباس

يصل وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إلى البلاد، غدا، الثلاثاء، في أول زيارة إلى إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومن ثم برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيعا من لندن الضغط على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوزير البريطاني سيلتقي أيضا بوزير الأمن، بيني غانتس، قبل أن يتوجه إلى رام الله للقاء عباس.

وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخرا عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة.

وأضاف راب "تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".