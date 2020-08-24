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نتنياهو يبحث مع بومبيو اتفاقيات التطبيع والنووي الإيراني

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 12:08

نتنياهو يبحث مع بومبيو اتفاقيات التطبيع والنووي الإيراني
نتنياهو يستقبل بومبيو في القدس (الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والمشروع النووي الإيراني واستئناف العقوبات على طهران.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى البلاد بعد 10 أيام من الإعلان عن التطبيع الإماراتي برعاية أميركية، فيما تحث واشنطن دول عربية أخرى على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في أعقاب الاتفاق مع الإمارات.

والتقى بومبيو نتنياهو في مقر إقامة الأخير بالقدس المحتلة، حيث حط وزير الخارجية الأميركية صباح اليوم في مطار بن غوريون، وذلك ضمن جولة إقليمية لمدة 5 أيام يزور خلالها البلاد، والسودان، والبحرين والإمارات.

وناقش بومبيو مع نتنياهو النووي الإيراني وتفعيل العقوبات على طهران، وكذلك سبل تعزيز التحالف الإماراتي الإسرائيلي وكيفية تعميق العلاقات بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية والإسلامية، والدفع لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمزيد من الدول في الشرق الأوسط.

كما طالب بومبيو نتنياهو بفرض قيود على "التوغل الصيني" للاقتصاد الإسرائيلي، وبحث معه تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل وأميركا.

وخلال زيارته القصيرة للبلاد وقبل المغادرة والسفر إلى السودان، يلتقي وزير الخارجية الأميركي نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي ووزير الأمن، بيني غانتس.

وسيبحث بومبيو مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم "المرحلة الانتقالية" وفرص تطبيع رسمي للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان، بحسب ما ذكر المتحدث باسمه في واشنطن.

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