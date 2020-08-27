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الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا اليوم و1937 إصابة بالفيروس أمس

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 11:42

الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا اليوم و1937 إصابة بالفيروس أمس
حريديون خلال جنازة أحد الحاخامات في بني براك، منتصف الشهر الحالي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بأن مريضين بكورونا توفيا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 877 منذ بداية انتشار الفيروس. وسجلت يوم أمس إصابة 1937 شخصا بكورونا، إثر إجراء 33,382 فحصا.

وأضافت البيانات أنه منذ بداية الجائحة أصيب 109,039 بفيروس كورونا. ويرقد في المستشفيات 428 بحالة خطيرة، بينهم 124 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتبلغ حالات الإصابة النشطة حاليا 21,145 حالة، فيما تماثل 87,017 مريضا للشفاء.

واتفق وزيرا الأمن، بيني غانتس، والمالية، يسرائيل كاتس، اليوم، على تخصيص 86 مليون شيكل للمعهد البيولوجي من أجل تطوير لقاح ومضاد لكورونا. وجاء هذا الاتفاق في أعقاب استعراض مسؤولين في وزارة الأمن أمام نظرائهم في وزارة المالية لخطة المعهد البيولوجي.

وطالب الجيش الإسرائيلي بتولي مسؤولية الإعلام بشأن كورونا. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر عسكرية قولها إن "الوضع يسوء كلما مر الوقت. وعدد المصابين بالعدوى ارتفع، لكن ليس عدد المرضى بحالات خطيرة والخاضعين للتنفس الاصطناعي والمتوفين. ولذلك أصبح الجمهور أقل انصياعا للتعليمات، ولم تعد لديه ثقة".

واعتبر أحد المصادر أن بؤر تناقل عدوى كورونا في المجتمعين العربي والحريدي، "حيث لم يكن بإمكان قيادة الجبهة الداخلية تقديم مساعدات". وأضاف أنه "إذا نظرنا إلى الأعراس، على سبيل المثال، فإن الشرطة طبقت التعليمات في البداية ومنعت إجراء مناسبات بمشاركة أكثر من عدد معين، لكن بعد انتقال الاحتفالات إلى البيوت فإن الأمر خرج عن السيطرة. ويستحيل زيارة جميع البيوت".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
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