"إل عال" ستبدأ بتسيير رحلات شحن جوي أسبوعية إلى دبي

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" اليوم، الخميس، أنها ستنفذ أول رحلة شحن جوي إلى دبي، في 16 أيلول/سبتمبر الحالي، حاملة منتجات زراعية ومنتجات هايتك، وبعدها سيتم تسيير رحلات شحن أسبوعية.

وقالت "إل عال" إن رحلة الشحن الأولى ستكون على متن طائرة من طراز "بوينغ 747"، تنطلق من تل أبيب، عند الساعة السادية من مساء 16 أيلول/سبتمبر الحالي، متجهة إلى لياج في بلجيكا، ثم تواصل رحلتها من هناك إلى دبي، وذلك في أعقاب اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وقالت الشركة الإسرائيلية أن رحلات شحن جوي ستسير أسبوعيا، وتنطلق كل يوم أربعاء من تل أبيب، وتعود يوم الجمعة من الإمارات.

وحسب الشركة، فإن طائرة الشحن التي تتوجه أسبوعيا إلى دبي ستسمح لزبائنها الإسرائيليين بالاستيراد والتصدير من دبي وإليها، وأيضا الاستيراد من دول آسيوية عبر دبي.