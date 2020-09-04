  2. إسرائيليات
  3. أخبار

كوخافي التقى شخصية فلسطينية سعيا لاستئناف التنسيق الأمني

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 09:16

كوخافي التقى شخصية فلسطينية سعيا لاستئناف التنسيق الأمني
قوات الاحتلال إثر عملية دهس عند مفترق زعترة قرب نابلس، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يسعى جهاز الأمن الإسرائيلي إلى استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وفي هذا السياق يعمل مسؤولون أمنيون إسرائيليون "بهدوء وبقنوات سرية"، وعُقدت لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين، وشارك في اللقاء الأول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، حسبما كشفت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وأضافت الصحيفة أنه ضباطا إسرائيليين كبار في قيادة المنطقة الوسطى شاركوا في لقاء آخر، وبينهم قائد المنطقة الوسطى، تَمير يَدْعي، و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، كميل أبو ركن، الذين التقوا مع مسؤولين فلسطينيين مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن هدف هذه اللقاءات هو دفع استئناف التنسيق الأمني، وذلك بواسطة شخصيات معروفة ومركزية في المجتمع والاقتصاد الفلسطيني. وأوضح أن الشخصية الفلسطينية التي التقى كوخافي معه لا يتولى منصبا في السلطة الفلسطينية، لكنه شخصية رفيعة ومعروف ومقرب من قيادة السلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاءات كهذه لم تكن استثنائية في الفترات العادية، لكن الأمور تغيرت في أعقاب وقف التنسيق الأمني، الذي جاء ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه يعتزم تنفي مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل. ولذلك تقرر الحفاظ على سرية هذه اللقاءات التي عُقدت في الأسبوعين الأخيرين.

وتأتي محاولة إسرائيل لاستئناف التنسيق الأمني بعد الإعلان عن اتفاق التحالف الإسرائيلي – الإماراتي، "وبعد أن أزيلت عمليا قضية الضم عن الطاولة"، واعتبر المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه توجد بذلك فرصة لاستئناف التنسيق الأمني.

وحسب الصحيفة، فإن عباس لا يظهر حتى الآن مؤشرات على أنه قد يغيّر قراره بوقف التنسيق. وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن عباس يتوقع، على ما يبدو، تعهدا رسميا أو تصريحا من نتنياهو والأميركيين بأنه تم إلغاء مخطط الضم، "وهاذ أمر لا يتوقع حصوله".

وأضافت الصحيفة أنه "في جهاز الأمن قلقون جدا من الوضع في السلطة الفلسطينية والعواقب المحتملة على الاستقرار الأمني في المنطقة في أعقاب إصرار أبو مازن. يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصاد الصعب في المناطق (الفلسطينية المحتلة)، وتزايد حجم الجريمة وانتشار كورونا، التي تضرب موجته الثانية السلطة الفلسطينية بشدة. وهذه الأمور كلها تزيد الضغط وتمس بقدرة السلطة على الحكم. ومن هنا تنبع مصلحة إسرائيل باستئناف التنسيق الأمني، التي أدت إلى اللقاءات بين الجانبين مؤخرا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجيش الإسرائيلي
#السلطة الفلسطينية
#تنسيق أمني
#أفيف كوخافي

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي: حزب الله سينفذ هجوما خلال أسبوعين
الجيش الإسرائيلي: حزب الله سينفذ هجوما خلال أسبوعين

2020-09-04

تراجع عدد المصابين اليومي بكورونا وتضارب حول تفاصيل الإغلاق
تراجع عدد المصابين اليومي بكورونا وتضارب حول تفاصيل الإغلاق

2020-09-04

9 وفيات بكورونا منذ الليلة الماضية و3141 إصابة خلال 24 ساعة
9 وفيات بكورونا منذ الليلة الماضية و3141 إصابة خلال 24 ساعة

2020-09-03

الأكثر قراءة

كابينيت كورونا يقرر فرض الإغلاق على 30 بلدة حمراء بدءًا من الإثنين

كابينيت كورونا يقرر فرض الإغلاق على 30 بلدة حمراء بدءًا من الإثنين

2020-09-03
تقرير: محاولات إسرائيلية

تقرير: محاولات إسرائيلية "لمنع تدهور أمني يعقب تنحي عباس"

2020-09-03
3074 إصابة جديدة بكورونا وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

3074 إصابة جديدة بكورونا وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

2020-09-03
حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

2020-09-03
الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة ويزعم

الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة ويزعم "إحباط عملية"

2020-09-03