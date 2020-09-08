40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المناطق المقيدة اليوم، الثلاثاء، على قائمة المدن والأحياء التي ستخضع لإغلاق ليلي، وبلغ عددها 40 مدينة ومستوطنة، يتوقع أن يبدأ سريانه عند الساعة السابعة من مساء اليوم. وقالت مذكرة وُجهت للوزراء الأعضاء في اللجنة إن "تنفيذ هذه الخطوة من القيود على المناطق أفضل حاليا من البديل الذي يقضي بتشديد القيود في الدولة كلها، وبضمنها قيود على الخروج من البيت في الدولة كلها مثلما جرى في الماضي. وغاية الإغلاق هي توفير رد لأنماط تناقل العدوى النابعة من التجمهر، مثل الأعراس وجولات التوبة" لدى اليهود المتدينين.

وتقضي التعليمات بأن الإغلاق الليلي سيستمر لأسبوع، ويبدأ عند السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، ويحظر خلالها ابتعاد المواطنين عن بيوتهم لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات. وينتقل جهاز التعليم إلى التدريس عن بعد، باستثناء روضات الأطفال والتعليم الخاص. كذلك يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.

وتمت المصادقة على القائمة بإجماع أعضاء اللجنة الوزارية باستثناء وزير الداخلية، أرييه درعي، الذي اعترض على القائمة. وفيما يلي قائمة بالمناطق التي صادقت اللجنة الوزارية عليها وفرض القيود فيها:

1. أبو سنان

2. أم الفحم

3. حي شحمون – إيلات

4. مستوطنة إلعاد

5. الأحياء جـ - ز – حـ في أسدود

6. خمسة أحياء في عسقلان

7. بقعاثا في الجولان المحتل

8. بيت شيمش

9. بني براك

10. بلدة النجيدات – مجلس البعينة النجيدات

11. باقة الغربية

12. جولس

13. جلجولية

14. جت المثلث

15. دالية الكرمل

16. قرية إبثان في مجلس زيمر المحلي

17. الطيبة المثلث

18. الطيرة المثلث

19. يافة الناصرة

20. كفر عقب وبيت حنينا والطور والعيساوية وعناتا ومخيم شعفاط

21. بلدة كسرى

22. كفر برا

23. كفر مندا

24. كفر قاسم باستثناء المنطقة الصناعية

25. كفر قرع

26. اللقية

27. مشيرفة وسالم في المثلث الشمالي (مجلس طلعة عارة)

28. الناصرة

29. نتيفوت

30. عين ماهل

31. عسفيا

32. عرعرة

33. الفريديس

34. قلنسوة

35. الرينة

36. ريخاسيم

37. حيان في بلدة سديروت

38. شفاعمرو

39. بيتار عيليت

40. عمنوئيل