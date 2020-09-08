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وفد تشادي يزور إسرائيل لتطبيع العلاقات

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 15:28

وفد تشادي يزور إسرائيل لتطبيع العلاقات
الرئيس التشادي ونتنياهو خلال زيارة الأخير لتشاد، بداية العام الماضي (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قالت هيئة البث الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، إن وفدا تشاديا برئاسة الرئيس عبد الكريم ديبي، وصل إلى سرا، الليلة الماضية، وسيلتقي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الاستخبارات، إيلي كوهين.

وحسب هيئة البث، فإن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض التعقيب، لكن كوهين أكد أنه التقى الوفد التشادي، الذي يضم مستشار الأمن القومي ومسؤولين في الاستخبارات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المحادثات ستتناول تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتشاد، بما في ذلك التعاون الاقتصادي. ويأتي ذلك بعد توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق تحالف وتطبيع علاقات.

وزار نتنياهو تشاد، العام الماضي، وأعلن حينها عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. كما زار الرئيس التشادي، إدريس ديبي، إسرائيل العام الماضي.

وكانت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، قبل أسبوعين، أن الرئيس التشادي سيزور إسرائيل منتصف الأسبوعي الماضي.

وخلال زيارته لتشاد، في كانون الثاني/يناير العام الماضي، وقع نتنياهو ديبي على "مذكرة رسمية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يعتبران ذلك بداية الطريق لتعاون مستقبلي لما فيه مصلحة الدولتين. وتم الإدلاء بهذا الإعلان في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها رئيس الحكومة إلى تشاد. إذ يعتبر الطرفان استئناف العلاقات الدبلوماسية مفتاحا لتعاون مستقبلي يفيد البلدين".

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#إسرائيل
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#تطبيع علاقات

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