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OECD: الصفوف المدرسية في إسرائيل الأكثر اكتظاظا

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 13:16

OECD: الصفوف المدرسية في إسرائيل الأكثر اكتظاظا
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفاد تقرير حول أجهزة التعليم في 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صدر اليوم، الثلاثاء، بأن الاكتظاظ في غرف التدريس في إسرائيل أعلى بـ25% من متوسط عدد الطلاب في الغرف المدرسية في دول المنظمة.

وتبين من التقرير أن عدد الطلاب في غرف الدراسة في المدارس الابتدائية في إسرائيل يصل إلى 26.4 بالمعدل، بينما متوسط عدد الطلاب في باقي دول المنظمة هو 21.1 طالب. كذلك يوجد 28.2 طالب في الصف الدراسي في المدارس الإعدادية في إسرائيل، مقابل23.3 طالب بالمعدل في مدارس باقي الدول.

وأضاف التقرير أن الطلاب في المدارس الابتدائية في إسرائيل يتعلمون 154 ساعة دراسية سنويا أكثر من طلاب المدارس الابتدائية في دول المنظمة. وفي المدارس الإعدادية يتعلمون 62 ساعة أكثر في إسرائيل. لكن التقرير أشار إلى أن حجم ساعة التعليم لا ينعكس على إنجازات تعليمية للطلاب في إسرائيل وفقا لامتحانات "بيزا".

وتابع التقرير أن دخل المعلمين في إسرائيل منخفض أكثر من معدل دخل المعلمين في دول OECD. ويتقاضي معلمو المدارس الابتدائية والثانوية في إسرائيل أجرا أقل بـ6% عن المعلمين في دول المنظمة، وفي المدارس الابتدائية يتقاضون أجرا أقل بـ5%.

من جهة أخرى، قال التقرير إن نسبة حاملي الألقاب الأكاديمية في إسرائيل 50.2%، بينما في دول المنظمة تنخفض هذه النسبة إلى 38% بالمتوسط. وأشار التقرير إلى أن النساء في إسرائيل متعلمات أكثر من باقي دول المنظمة.

ووفقا للتقرير، فإن نسبة أبناء 6 – 17 عاما بين السكان في إسرائيل تحل في المرتبة الثانية بين دول المنظمة، بعد المكسيك، وازداد حجمها بين الأعوام 2010 – 2018 بـ15.5%، بينما كانت هذه النسبة في دول المنظمة 0.2%.

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#oecd
#إسرائيل
#جهاز التعليم

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