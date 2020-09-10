اتفاق إسرائيلي إماراتي على تطوير تقنيات صحية في الخليج

وقع مركز "شيبا" الطبي في إسرائيل وشركة "أبيكس الوطنية للاستثمار" في الإمارات، "اتفاقا مبدئيا" لتطوير تقنيات تتعلق بالرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الخليج، بحسب ما جاء في بيان مشترك، اليوم، الخميس.

ومذكرة التفاهم هذه هي أول تعاون معلن بين مستشفى إسرائيلي وشركة إماراتية بعد التوصل إلى اتفاق تحالف بين الجانبين برعاية أميركية، الشهر الماضي.

ويتيح الاتفاق للمركز الطبي الإسرائيلي إقامة مركز في منطقة الخليج بدعوى العمل على تطوير تقنيات طبية استنادا إلى قاعدة بيانات "شيبا".

ويستدل من البيان المشترك أن التعاون الإسرائيلي الإماراتي سيبدأ بتسويق تكنولوجيا العلاج عن بعد الإسرائيلية، للإمارات.

ونقل البيان عن مدير القسم الدولي في مركز شيبا الطبي، يوئيل هار إيفين، إن من المنتظر توقيع اتفاق نهائي من المقرر أن يتم في 21 أيلول/ سبتمبر في الإمارات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتعاون واسع على صعيد الابتكار الطبي والتدريب المهني والسياحة الطبية وعلاج فيروس كورونا.

وتابع "استعنا بتكنولوجيا التليمديسن (العلاج عن بعد) الإسرائيلية القائمة بالفعل والتي تسمح لنا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى كورونا مع تقليل خطر إصابة الطواقم الطبية لأقل درجة ممكنة، وهو أمر محل اهتمام كبير من الإمارات".

وأشار البيان المشترك أن شيبا وأبيكس سيقيمان مركز ابتكار في الخليج استنادا إلى قاعدة بيانات شيبا الضخمة.

ومنذ الإعلان في 13 آب/ أغسطس الماضي عن الاتفاق الثلاثي الأميركي - الإسرائيلي - الإماراتي، بدأت شركات إسرائيلية وإماراتية في العمل باتجاه التعاون في قطاع المصارف وغيره.

وفي الشهر الماضي، وبعد الإعلان عن الاتفاق مباشرة، وقعت أبيكس اتفاقا مع مجموعة تيرا الإسرائيلية للتعاون في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بكورونا بما في ذلك ما يخص معدات الفحص.

ويستضيف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراسم التوقيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، حسبما صرح مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء.