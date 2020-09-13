  2. إسرائيليات
  3. أخبار

جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان يوقعان مذكرة تفاهمات

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 13:04

جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان يوقعان مذكرة تفاهمات
(وكالة الأنباء الإماراتية)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

عقدت "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" اتفاقا من خلال مذكرة تفاهم مع "معهد وايزمان للعلوم"، اليوم الأحد، وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتيّة أنه "ستتعاون المؤسستان الأكاديميتان في عدد من المجالات بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشهرت الإمارات وإسرائيل عن تحالفهما في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، ويُذكر أن مذكرة التفاهم بين المؤسستين الأكاديميتين ليست الأولى في هذا الجانب فسبقتها اتفاقات بين شركات إسرائيلية وإماراتيّة في سبيل "مكافحة كورونا" كما ادعت التفاهمات.

وأشارت الوكالة الرسميّة إلى أن "تُعد هذه المذكرة أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتغطي مجموعة من فرص التعاون بين المؤسستين مثل برامج تبادل الطلاب وزمالات ما بعد الدكتوراه، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين الباحثين، بالإضافة إلى تشارك موارد الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضي مشترك للذكاء الاصطناعي".

(وكالة الأنباء الإماراتية)

وقالت "وام" (وكالة الأنباء الإماراتيّة) إن "هذه المذكرة تأتي في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام التاريخية التي تهدف لبناء علاقات طبيعية بين دولة الإمارات وإسرائيل. ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي أن يؤدي إلى تعاون الدولتين في قطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة".

وأضافت "وام" أن "مراسم توقيع مذكرة التفاهم أُقيمت افتراضيًا عبر الإنترنت، وقام بالتوقيع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، د. سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس معهد وايزمان للعلوم، البروفيسور ألون تشن، بالإضافة إلى مسؤولين من المؤسستين".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
#وام
#معهد وايزمان
#تحالف إسرائيل والإمارات
#اتفاقيات

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية
استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية

2020-09-13

إغلاق للمرة الثانية: إخفاقات متتالية وتسييس نتنياهو لأزمة كورونا
إغلاق للمرة الثانية: إخفاقات متتالية وتسييس نتنياهو لأزمة كورونا

2020-09-13

بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات
بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات

2020-09-13

الأكثر قراءة

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق "سلام" إسرائيلي بحرينيّ

2020-09-12
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع

القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

2020-09-12
انتهاء التهافت على التطبيع؟

انتهاء التهافت على التطبيع؟

2020-09-12
السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

2020-09-12
عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

2020-09-12