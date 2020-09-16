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42% من الإسرائيليين لا يرغبون بزيارة أي بلد عربي

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 21:24

42% من الإسرائيليين لا يرغبون بزيارة أي بلد عربي
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن معظم الإسرائيليين لا يرغبون بالسفر إلى أي بلد عربية، وذلك في ظل التوقيع على اتفاقات لتطبيع العلاقات الرسمية بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

أجري الاستطلاع بواسطة "المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية" (ميتافيم)، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع الأنباء عن الاتفاق على فتح خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب، وأبو ظبي ودبي في الإمارات.

وقال 24% من المستطلعة آراؤهم إنهم يرغبون بزيارة الإمارات، وقال 7% إنهم يرغبون بزيارة لبنان، فيما قال 4% إنهم يرغبون بزيارة السعودية، و6% يودون زيارة مصر، في حين قال 3% إنهم يرغبون بزيارة الأردن.

في المقابل، أكد 42% من الإسرائيليين أنهم لا يرغبون بزيارة أي بلد عربي.

وعن المجال الذي يجب التركيز عليه في العلاقات مع الإمارات، قال 44% من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن المجال الاقتصادي هو الأهم، يليه المجال الأمني بـ24% ثم الدبلوماسي (16%) والقضايا المدنية (5%).

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية
#ميتافيم
#الإمارات
#إسرائيل

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