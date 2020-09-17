قبل الإغلاق: 4537 إصابة جديدة بكورونا ومئات الحالات الخطيرة

يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار في البلاد رغم التقييدات، حيث شخصت 4537 إصابة بالفيروس، أمس الأربعاء، فيما ارتفعت حصيلة الحالات الخطيرة والحرجة التي قدرت بالمئات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ويأتي تسجيل المعدل اليومي القياسي في الإصابات الذي تراوح بين 4000 إصابة إلى 5000 إصابة بالأسبوع الأخير، قبل ساعات من دخول الإغلاق الشامل حيز التنفيذ، غدا الجمعة، عشية رأس السنة العبرية، ويتواصل لمدة 3 أسابيع، خلال فترة الأعياد اليهودية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، شخصت منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، 531 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 44984 إصابات، علما أن إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس بالبلاد في آذار/مارس الماضي، 171768 إصابة.

ويرقد في مستشفيات البلاد 1163 مصابا، بينهم 549 مصابا بحالة خطيرة و140 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما بلغت حصيلة وفيات كورونا 1165 حالة وفاة.

وفي ظل تسجيل معدل قياسي بالإصابات، زادت وزارة الصحة وصناديق المرضى في البلاد وتيرة فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجرت، أمس الأربعاء، 52579 فحصا، حيث أظهرت المعطيات بأن 8.8% من نتائج الفحوصات كانت موجبة.

كورونا: نحو ألف إصابة بأم الفحم والناصرة وسخنين بالأسبوع الأخير

ويواصل الفيروس الانتشار في المدن والتجمعات السكنية الكبرى، إذ شخصت خلال الأيام الأخير نحو 15 ألف إصابة كانت أبرز حصيلة الإصابات خلال الأسبوع الجاري في القدس، حيث شخصت 3164 إصابات، وبني براك 1553، وأسدود 945، ومستوطنة "موديعين عيليت"، 659، وملبس (بيتاح تكفا) 642، وبئر السبع 569، وحولون 565، وتل أبيب 554، وبيت شيمش 529، وام خالد (نتانيا) 519، وريشون لتسيون 509، وحيفا 444، وعسقلان424، ومدينة أم الفحم 408، ومستوطنة "إلعاد" 391، ونتيفوت 341، وصرفند (رحوفوت) 340، والخضيرة 334، ومستوطنة "بيتار عيليت" 297، وبات يام 270، ومدينة الناصرة 248، ورمات 209 إصابات، والرملة 206، ويفنه 205 وسخنين 201 وإصابة.