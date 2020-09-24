نتنياهو اعتاد على إحضار حقائب غسيل وسخ للبيت الأبيض

درج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إحضار حقائب مليئة بالملابس المتسخة لدى زياراته السياسية في الولايات المتحدة، من أجل تنظيفها هناك، وفقا لإفادات موظفين في البيت الأبيض، نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، الليلة الماضية.

وقال الموظفون، الذين عملوا في البيت الأبيض أثناء ولاية الرئيس دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، إن خدمة غسيل الملابس متاحة لجميع الزعماء الذين يزورون البيت الأبيض، لكنهم أكدوا أن نتنياهو هو الوحيد الذي يستغل هذه الخدمة بحجم كبير ويحضر معه حقائب الغسيل في زيارات قصيرة.

وقال مصدر في البيت الأبيض إن "عائلة نتنياهو هي الوحيدة التي تحضر معها حقائب مليئة بالغسيل الوسخ كي ننظفها نحن. وكان من الواضح بعد عدد كبير من الزيارات أن هذا الأمر يتم بشكل متعمد".

ووفقا للمصدر، فإنه خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، لتوقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، لم يحضر معه عدد كبير من الحقائب كما في الماضي.

ونفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن أقوال موظفي البيت الأبيض، معتبرة أنها "اتهامات لا أساس لها، وهدفها صرف الأنظار عن إنجاز نتنياهو التاريخي. وخلال زيارته الحالية لم يتم استخدام التنظيف الجاف، وتم غسل بضعة قمصان فقط. كما تم كي بدلة السيد نتنياهو وثوب السيدة نتنياهو. كذلك تم غسل البيجاما التي ارتداها نتنياهو أثناء الرحلة الجوية لمدة 12 ساعة من إسرائيل".

وكانت القناة 12 التلفزيونية نشرت، عام 2018، مقابلة مع مستشار نتنياهو الإعلامي السابق، نير حيفتس، الذي تحول إلى شاهد ملك ضد نتنياهو، وقال فيها إن نتنياهو وزوجته اعتادا على أخذ حقائب مليئة بالغسيل الوسخ خلال زياراتهم إلى دول أجنبية من أجل تنظيفها هناك، وذلك رغم أن هذه الخدمة متاحة لهما في إسرائيل. وقال إنه "توجد هنا ميزانية مخصصة للتنظيف الجاف غير المحدود".