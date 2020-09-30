الصحة الإسرائيلية: 5 آلاف إصابة بكورونا الثلاثاء و779 حالة خطيرة

شخصت نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، فيما بلغ إجمالي الإصابات الخطيرة 779 إصابة، بينما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 1528، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة سجلت منذ منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، 808 إصابات جديدة، فيما شخصت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4949 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبهذه المعطيات ترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 64608 ، بينما إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد بلغ 239222 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف صناديق المرضى إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا في العيادات ومحطات الفحص المتنقلة، وأجري، أمس الثلاثاء، 32913 من الفحوصات لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج بأن 15% منها كانت موجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1571 مصابا، المئات منهم في حالة خطيرة إلى جانب 290 بحالة متوسطة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي وبلغ 203 حالات.

وتأتي هذه البيانات، فيما صادق الكنيست على قانون ينص على فرض التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات في ظل جائحة كورونا التي تجتاح البلاد.

وينص القانون على منح الحكومة صلاحيات لفرض تقييدات على المظاهرات خلال الإغلاق الشامل للحد من كورونا، وتقييدات على الخروج من المنازل من أجل التظاهر.

ووفقا لتعديل القانون فإن "حالة الطوارئ الخاصة" التي يمكن للحكومة إعلانها من أجل الحد من المظاهرات وتقييدها ستستمر أسبوعا، لكن بإمكان الحكومة الإعلان عن طوارئ بفرض تقييدات على المظاهرات لمدة إضافية، ولديها صلاحيات لتمديد هذه التقييدات لمدة 21 يوما.