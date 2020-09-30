عدد العاطلين عن العمل يتجاوز 900 ألف بالإغلاق الثاني

دلّت معطيات نشرتها مصلحة التشغيل الإسرائيلية على أنه تسجل لديها منذ أمس وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الأربعاء، 14,723 طالب عمل جديد، وأن إجمالي طالبي العمل المسجلين لديها بلغ 909,460 طالب عمل، بينهم 572,908 أخرجوا إلى إجازة بدون راتب بسبب القيود التي تفرضها الحكومة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتسجل 178,020 طالب عمل جديد في مصلحة التشغيل، منذ 17 الشهر الحالي، عندما دخل الإغلاق الشامل ححيز التنفيذ. و162,858 من هؤلاء أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، و15,162 لأسباب أخرىن لكن غالبيتهم فصلوا من العمل.

وبيت طالبي العمل الذين تسجلوا منذ 17 الشهر الحالي، 132,962 تسجلوا للمرة الثانية كطالبي عمل منذ بداية أزمة كورونا في شهر آذار/مارس الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن تكلفة مخصصات البطالة سترتفع بمليار شيكل على الأقل، بسبب إخراج عشرات الألوف من العاملين إلى إجازة بدون راتب في الإغلاق الثاني، وفيما التقديرات تشير إلى أنه سيبقون بدون عمل لفترة طويلة ولن يعودوا إلى العمل حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق.

وبين قرابة 163 ألفا أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في أعقاب الإغلاق الثاني، 107 آلاف امرأة. وأوضح نائب مدير عام مصلحة التشغيل لشؤون الأبحاث والتخطيط، أوفير بينتو، أن أغلبية الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب هم من ذوي الدخل المتدني، ونساء بالأساس. و26% من العاطلين عن العمل الجدد كانوا يعملون في التدريس والإرشاد، وهؤلاء معلمات ومساعدات معلمات ومرشدات يعملن بواسطة مقاول؛ 22% كانوا يعملون في فرع المبيعات في المجمعات التجارية والحوانيت؛ 13% من فرع المطاعم وبيع الطعام.