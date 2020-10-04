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مصلحة التشغيل: 207 آلاف طالب عمل جديد منذ بدء الإغلاق الثاني

تاريخ النشر: 04/10/2020 - 16:01

مصلحة التشغيل: 207 آلاف طالب عمل جديد منذ بدء الإغلاق الثاني
أحد فروع مصلحة التشغيل (تصوير: مصلحة التشغيل)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الأحد، بأن 207,191 طالب عمل جديد تسجلوا لديها منذ بدء الإغلاق الشامل الثاني، في 17 أيلول/سبتمبر الفائت. وأشارت إلى 186,958 من طالبي العمل الجدد أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، وأن 151,436 منهم أخرجوا لإجازة بدون راتب للمرة الثانية، وأن 20,233 تسجلوا لأسباب مختلفهم ومعظمهم بعد فصلهم من العمل.

وتسجل في مصلحة التشغيل 18,970 طالب عمل جديد منذ يوم الخميس الماضي، ويتوقع أن يزداد عددهم خلال أيام عيد العَرش، الأسبوع الحالي.

وبلغ عدد طالبي العمل المسجلين في مصلحة التشغيل حاليا 936,712، بينهم 595,667 شخصا أخرجوا إلى إجازة بدون راتب. وتشير التقديرات إلى أنه في حال تمديد الإغلاق، فإن عدد العاطلين عن العمل سيتجاوز المليون شخص.

وأشارت المعطيات إلى أن 53% من العاطلين عن العمل هم رجال، و53% منهم فوق سن 35 عاما، و60% هم أرباب أسر ولـ49% أولاد حتى سن 17 عاما.

وتبرز نسبة البطالة المرتفعة في المجتمع الحريدي وبين النساء في المجتمع العربي. وكانت نسبة البطالة بين النساء العربيات 10.6% في آب/أغسطس الماضي، بينما كانت النسبة العامة 9.8%، وبين النساء الحريديات 13.1% وبين الرجال الحريديين 14.4%، وفقا لتقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم.


#مصلحة التشغيل
#طالبو عمل
#المجتمع العربي

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