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زيارة أشكنازي وبن زايد لألمانيا مبادرة إماراتية

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 15:39

زيارة أشكنازي وبن زايد لألمانيا مبادرة إماراتية
أشكنازي وبن زايد عند النصب التذكاري للمحرقة في برلين، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قالت مصادر مطلعة إن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، إلى ألمانيا اليوم، الثلاثاء، جاءت بمبادرة الأخيرة، حسبما أفاد المحلل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد.

وزار أشكنازي وبن زايد النصب التذكاري للمحرقة في برلين. "وعلى ما يبدو أن هذه أول زيارة لمسؤول عربي رفيع للنصب التذكاري أو لمراسم تذكارية للمحرقة"، وفقا لرافيد. وهذا أول لقاء بين وزيري خارجية الدولتين، اللتين وقعتا على اتفاق تحالف وتطبيع علاقات بينهما، الشهر الماضي.

الطائرة الألمانية التي نقلت أشكنازي إلى برلين (الخارجية الإسرائيلية)

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن ألمانيا أرسلت طائرة من طراز "إيربوس" تابعة للجيش الألماني إلى إسرائيل من أجل نقل أشكنازي إلى برلين وإعادته.

وأضاف الموقع أن أشكنازي وبن زايد سيجتمعان على انفراد بعد زيارة النصب التذكاري للمحرقة، ثم سينضم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إليهما.

وسيناقش أشكنازي وبن زايد الاتفاقيات بين الدولتين، وخاصة موضوع فتح السفارتين، تأشيرات الدخول، وترتيبات تتحلق بالرحلات الجوية بين الدولتين، إلى جانب التعاون المستقبلي في مجال مكافحة كورونا.

ويتوقع أن يبحث أشكنازي وبن زايد "قضايا إستراتيجية وأمنية"، قبل مأدبة عشاء بمشاركة عدد قليل من المدعوين.


#ألمانيا
#إسرائيل
#الإمارات
#غابي أشكنازي
#عبد الله بن زايد

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