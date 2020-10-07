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نتنياهو وبوتين يبحثان أوضاع سورية و"عدوانية" إيران

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 14:35

نتنياهو وبوتين يبحثان أوضاع سورية و"عدوانية" إيران
بوتين ونتنياهو في الكرملين، نيسان/أبريل العام الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو وبوتين "تباحثا في القضايا الأمنية الإقليمية، والعدوانية الإيرانية والوضع في سورية".

وأضاف البيان أن "الاثنين بحثا دفع التعاون بين الدولتين في موضوع مكافحة كورونا" وأن "نتنياهو هنأ الرئيس بوتين بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف اليوم".

وكتب نتنياهو في "تويتر"، أنه "تحدثت الآن هاتفيا مع الرئيس الروسي بوتين. ونحن نواصل تعزيز العلاقات الهامة والجيدة بيننا".


#نتنياهو
#فلاديمير بوتين
#سورية
#إيران
#كورونا

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