محادثة بين نتنياهو ونظيره الأثيوبيّ

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع نظيره الأثيوبي، آبي أحمد، بحثا خلالها "بعض القضايا الإقليمية".

وبحسب بيان صدر عن متحدثٍ باسم رئيس الحكومة، فإن "رئيس الحكومة الأثيوبية، هنّأ (...) نتنياهو، على تحقيق اتفاقيتي السلام (...) مع الإمارات والبحرين".

وذكر البيان أن أحمد قال إن "نتنياهو قاد خطوة تاريخية ستدرك الأجيال القادمة حجمها وكامل أبعادها الإيجابية".

وأضاف: "أطلع نتنياهو رئيس الحكومة الأثيوبية، أحمد، على اعتزامه جلب حوالي 2000 من أبناء الفلاشمورا المتواجدين في أديس أبابا وغوندار، التزاما بمواصلة قدوم يهود إلى إسرائيل"، فيما قال أحمد إنه "لا يعارض ذلك وإن هذا يمثل العلاقات المميزة التي تسود بين الشعبين"، بحسب البيان.

كما بحثا "إمكانية تعميق التعاون الزراعي بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية إلى أثيوبيا".