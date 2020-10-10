مواجهات واعتقالات في المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو

اعتدى عناصر الشرطة الإسرائيلية، السبت، على المتظاهرين في عدة مواقع للطالبة برحيل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى اندلاع اشتبكات عنيفة اعتقل على إثرها 6 أشخاص على الأقل.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن عناصر الشرطة سمحت في البداية بتجمهر المتظاهرين، وفي وقت لاحق نصبت الشرطة حواجزها لمنع المسيرات من متابعة التقدم، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة.

(أ ب)

وقالت القناة 13 الإسرائيلية أن عدد المحتجين، السبت، وصل إلى 200 ألف متظاهر في ما وصفته بـ"أكبر حدث احتجاجي منذ بدء المظاهرات" المطالبة برحيل نتنياهو.

وأوضحت القناة أن المتظاهرين تجمعوا في ألف موقع بالقرب من منازلهم في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على نتنياهو، كجزء من الحد الأقصى المسموح لهم بتجاوزه في سياق التقييدات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية بادعاء مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (واينت) أنّ الآلاف تظاهروا في مدينة تل أبيب، في مظاهرة وصفتها بأنها "الأكبر التي تشهدها المدينة خلال الفترة الماضية"، لكن الشرطة قمعت المتظاهرين، ما أدى إلى نشوب اشتباكات.

(أ ب)

وقالت الصحيفة إنّ "الشرطة أغلقت شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب نتيجة التظاهرات". ولفتت إلى أن المتظاهرين هاجموا عناصر الشرطة بمجسم غواصة أعدوه للإشارة إلى فساد نتنياهو.

وفي مدينة القدس، اعتقلت الشرطة 4 أشخاص حاولوا تنظيم مسيرة، بعد تجمهر العشرات قبالة مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية. كما اعتقلت الشرطة شخصين آخرين في مدينة حولون.

وشهدت مدينة نهاريا أقصى شمالي البلاد، تظاهرة ضد نتنياهو قمعتها الشرطة الإسرائيلية. وردد المتظاهرون شعارات من بينها: "ثورة" و"ارحل" و"نتنياهو إلى السجن"، "مال، سلطة، عالم سفلي" و"الديمقراطية أو العصيان".

(أ ب)

وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر عنها إن المتظاهرين ألقوا أغراض على رجال الشرطة واعتدوا عليهم وواجهوهم"، وادعت أن "المخالفين أغلقوا الشوارع الرئيسية أثناء مخالفة النظام العام".

وأضافت: "مرة أخرى ، تطالب الشرطة الجمهور المشاركين في الاحتجاج بالامتناع عن انتهاك النظام العام وتجنب تعريض صحة وسلامة الجمهور للخطر".

وتنظم التظاهرات منذ عدة شهور ضد نتنياهو، للمطالبة باستقالته، بسبب توجيه اتهامات ضده بقضايا فساد، بالإضافة إلى "سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا"، بحسب وصف منظمي التظاهرات.