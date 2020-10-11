إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار اندلع داخل قاعدة عسكرية

أصيب 21 جنديا إسرائيليا، اليوم الأحد، خلال شجار عنيف اندلع في قاعدة تدريب لواء "غفعاتي" بين عناصر في وحدة "شاكيد" ووحدة "هسيور همدبري".

وأشار موقع "واللا" إلى أن الشجار بدأ بتبادل الشتائم، وتطور إلى شجار عنيف تخلله استخدام العصي والحجارة وتهديدات بالسلاح الحي.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى نقل 7 جنود لتلقي العلاج بمستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، فيما تلقى 14 جنديا إسرائيليا العلاج الميداني.

وأضافت أن الشجار تواصل لوقت طويل حتى تمكن قادة في الوحدة من فض الاشتباك بين الجنود، ما أسفر عن إصابة بعد الضباط القادة.

ووقع الشجار في موقع للتدريبات العسكرية يتبع لقاعدة "كتسعوت" القريبة من الحدود المصرية، جنوبي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الواقعة تخضع للتحقيقات من قبل قائد لواء "غفعاتي"، مشددا على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المشاركين" في الشجار الذي وصفه بأنه "حادث استثنائي وخطير لا يتوافق مع السلوك المطلوب من جنود الجيش الإسرائيلي".