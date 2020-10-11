  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار اندلع داخل قاعدة عسكرية

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 22:56

إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار اندلع داخل قاعدة عسكرية
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب 21 جنديا إسرائيليا، اليوم الأحد، خلال شجار عنيف اندلع في قاعدة تدريب لواء "غفعاتي" بين عناصر في وحدة "شاكيد" ووحدة "هسيور همدبري".

وأشار موقع "واللا" إلى أن الشجار بدأ بتبادل الشتائم، وتطور إلى شجار عنيف تخلله استخدام العصي والحجارة وتهديدات بالسلاح الحي.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى نقل 7 جنود لتلقي العلاج بمستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، فيما تلقى 14 جنديا إسرائيليا العلاج الميداني.

وأضافت أن الشجار تواصل لوقت طويل حتى تمكن قادة في الوحدة من فض الاشتباك بين الجنود، ما أسفر عن إصابة بعد الضباط القادة.

ووقع الشجار في موقع للتدريبات العسكرية يتبع لقاعدة "كتسعوت" القريبة من الحدود المصرية، جنوبي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الواقعة تخضع للتحقيقات من قبل قائد لواء "غفعاتي"، مشددا على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المشاركين" في الشجار الذي وصفه بأنه "حادث استثنائي وخطير لا يتوافق مع السلوك المطلوب من جنود الجيش الإسرائيلي".


#لواء "غفعاتي"
#وحدة "هسيور همدبري"
#وحدة "شاكيد"
#الجيش الإسرائيلي
#قاعدة "كتسعوت"

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رفع قيود كورونا: خلافات حول جهاز التعليم ومخطط "رمزور"
رفع قيود كورونا: خلافات حول جهاز التعليم ومخطط "رمزور"

2020-10-12

الصحة الإسرائيلية: 18 وفاة بكورونا و514 إصابة جديدة
الصحة الإسرائيلية: 18 وفاة بكورونا و514 إصابة جديدة

2020-10-11

إستراتيجية الخروج الإسرائيلية.. خطة بطيئة "لمنع إغلاق مقبل محتمل"
إستراتيجية الخروج الإسرائيلية.. خطة بطيئة "لمنع إغلاق مقبل محتمل"

2020-10-11

الأكثر قراءة

حريق جبال الناصرة...

حريق جبال الناصرة... "أن تغادر بيتك ثم تعود إليه فتجده حطاما"

2020-10-10
ترامب توقف عن تناول الأدوية.. ويلتقي 2000 شخص اليوم

ترامب توقف عن تناول الأدوية.. ويلتقي 2000 شخص اليوم

2020-10-10
عمليات إخماد حرائق جبال الناصرة مستمرّة.. ولا خطر على السكان

عمليات إخماد حرائق جبال الناصرة مستمرّة.. ولا خطر على السكان

2020-10-10
لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

2020-10-10
في ظلال الانتفاضة... التعليم العالي لا يحل أزمة مجتمع

في ظلال الانتفاضة... التعليم العالي لا يحل أزمة مجتمع

2020-10-10