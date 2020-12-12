  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يبتز الغزيّين: لقاح كورونا مقابل الأسرى

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 17:17

الاحتلال يبتز الغزيّين: لقاح كورونا مقابل الأسرى
فرض الإغلاق في قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اشترط الاحتلال الإسرائيلي التقدّم في ملف الأسرى لتقديم مساعدات لقطاع غزّة الذي يواجه تفشيًّا لفيروس كورونا، بحسب ما قال مسؤولون إسرائيليّون لموقع صحيفة "معاريف"، اليوم، السبت.

وأوضح المراسل العسكري للصحيفة، طال ليف رام، أنّ القصد "ليس فقط التوسّط أما المجتمع الدولي، إنما المساعدة بتزويد لقاحات كورونا للقطاع".

كما قال المسؤولون الإسرائيليّون "لن تكون هناك تهدئة جديّة في قطاع غزّة تشمل مشاريع كبيرة، ما لم يُزل ملفّ الأسرى جدول الأعمال.

وأمس، الجمعة، قال مسؤولون إسرائيليّون إنّ الوقت قد يكون مناسبًا لحدوث "اختراق" في صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" على ضوء تفشّي فيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المراسل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد، مساء الجمعة، إنّ الوسيط المصري نقل هذا الأسبوع لحركة "حماس" مقترحًا إسرائيليًا "كريمًا" للدفع بصفقة تبادل الأسرى، تشمل دفع التهدئة ومساعدات طبيّة والإفراج عن أسرى.

وتصرّ حركة "حماس" وفق بن دافيد على أن تحدّد هي هويّة الأسرى المفرج عنهم، ونقل عن مسؤولين إسرائيليّين قولهم إنه "لن يُفرج عن قتلة أبدًا" في إطار الصفقة.

وتتقاطع هذه المعلومات مع أخرى أوردها موقع "واينت"، الجمعة، ذكر فيها أنّ حركة "حماس" رفضت اقتراحًا إسرائيليًا جديدا لصفقة تبادل أسرى.

ووصفت حركة "حماس" الاقتراح بأنه غير جدّي، وفق ما نقل "واينت" عن مسؤولين فلسطينيّين.

وأضافت المصادر أن قيادة حماس لم تتوقع خروج صفقة كهذه إلى حيز التنفيذ بسبب احتمال إجراء انتخابات مبكرة قريبة في إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن وفد المخابرات المصرية التقى مع مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، الأربعاء، وبعد ذلك توجه الوفد المصري إلى قطاع غزة، حيث التقى مع القيادي في حماس، خليل الحية. وأصدرت "حماس" بيانًا في أعقاب اللقاء من دون الإفصاح عن مضمون اللقاء والقضايا التي جرى بحثها خلاله. كما أن إسرائيل لم تفصح عن فحوى اللقاء مع الوفد المصري.

وقالت المصادر الفلسطينية إن الرسالة الأساسية التي بعثتها إسرائيل إلى "حماس" عبر الوفد المصري قالت إن تنفيذ صفقة التبادل سيسهل على إسرائيل مساعدة قطاع غزة على مواجهة كورونا، وأنه ستتم المصادقة على مشاريع كبيرة في إطار التهدئة.

وأضافت المصادر أن إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح أسرى "وليس فقط جثث" شهداء. ورفضت "حماس" بشدة الموافقة على الاقتراح الإسرائيلي بعدم الإفراج عن أسرى أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون.

وتابعت المصادر الفلسطينية إنه بحسب الرسالة التي نقلها وفد المخابرات المصرية، فإن الأجواء في إسرائيل، بعد صفقة شاليط، لا تسمح ولا تشجع على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى. وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن هذه رسالة إسرائيلية متكررة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لقاح كورونا
#فيروس كورونا
#حركة حماس
#قطاع غزة

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ساعر: لن أنضم لنتنياهو والدولة الفلسطينية خطر
ساعر: لن أنضم لنتنياهو والدولة الفلسطينية خطر

2020-12-12

إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان
إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

2020-12-12

الصحة الإسرائيلية: 1865 إصابة كورونا جديدة و322 حالة خطيرة
الصحة الإسرائيلية: 1865 إصابة كورونا جديدة و322 حالة خطيرة

2020-12-12

الأكثر قراءة

المغرب وإسرائيل: 60 عامًا من العلاقات الاستخباراتيّة (غير) السريّة

المغرب وإسرائيل: 60 عامًا من العلاقات الاستخباراتيّة (غير) السريّة

2020-12-11
استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي "يمينا" و"الوسط - يسار" ويهدد نتنياهو

2020-12-11
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

2020-12-11
لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

2020-12-11
ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

2020-12-11