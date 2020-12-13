الصحة الإسرائيلية: 1288 إصابة جديدة بكورونا والحالات النشطة ترتفع لـ17339

سجلت 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس السبت، فيما واصلت الحالات النشطة بالارتفاع وكذلك الفحوصات الموجبة، في مؤشر لارتفاع بالحالات الخطيرة بالمستشفيات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تواصل الحالات النشطة بالارتفاع لتصل إلى 17339 حالة، فيما بلغ إجمال الإصابات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي إلى 356015.

ويرقد المئات من المصابين في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، بينهم 321 مصابا بحالة خطيرة، بينما 128 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي في الساعات الأخيرة 14 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 2983 حالة وفاة منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

ومع انتشار فيروس كورونا وتسجيل معدل قياسي بالإصابات بالأيام الأخيرة، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى وعبر محطات الفحص المتنقل من فحوصات اكتشاف كورونا، وأجري، أمس السبت، نحو 45 ألفا من فحوصات كورونا، حيث أظهرت النتائج بأن 2.9% موجبة.