الصحة الإسرائيلية: "لجم مشدد" سيفرض بعد أسبوع

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من احتمال إغلاق المتاجر وارتفاع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، إلى حد القول إن إسرائيل باتت داخل موجة كورونا ثالثة، والدعوة إلى اتباع إجراء "لجم مشدد"، الذي يشمل إغلاق المتاجر وجهاز التعليم في المدن والبلدات الحمراء والبرتقالية.

وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الثلاثاء، "إننا نتجه إلى إغلاق التجارة، وفقا للمعطيات. وكحكومة، اتخذنا قرارات بشأن مؤشرات حول متى سنبدأ بفرض قيود ’لجم مشدد’، وذلك عندما يكونن هناك 2500 مريض يوميا أو أن يتجاوز مُعامل انتشار الفيروس 1.32".

وأفادت معطيات وزارة الصحة، صباح اليوم، بتشخيص 2279 إصابة جديدة بكورونا، أمس، إثر إجراء 72,423 فحصا لكورونا، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية 3.2%. وأضافت أن 344 مريضا بكورونا في حالة خطيرة يرقدون في المستشفيات، بينهم 130 يخضعون لتنفس اصطناعي، وحصيلة الوفيات 3004 منذ بداية الجائحة.

وتطرق إدلشتاينن إلى لقاح كورونا، الذي بدأت شحنات منه تصل إلى إسرائيل. وقال إنه "سأتلقى تطعيما مساء السبت المقبل على ما يبدو. وفي هذه الأثناء ليس معلوما ولا توجد تعليمات حول أمراض مزمنة ستمنع أحدا من تلقي التطعيم".

من جانبها، حذرت رئيسة خدمات صحة الجمهور في الوزارة، شارون ألروعي – برايس، من الوضع في مطار بن غوريون في اللد، حيث يغادر البلاد ويعود إليها آلاف المسافرين، ووصفت الوضع فيه بأنه "إخفاق".

وقالت إنه "يوجد تجمهر هائل وغير مبرر، ويجب توفير حل فوري". وأضافت "لا شك في أننا داخل موجة ثالثة من انتشار الفيروس وعدد المرضى سيزداد. ونحنن على بعد أسبوع أو عشرة أيام من فرض لجم مشدد". وتابعت أنه حتى شهر آذار/مارس المقبل لن يكون للقاحات تأثيرا حقيقيا على لجم الوباء.