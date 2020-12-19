الصحة الإسرائيلية: نحو 4 آلاف إصابة كورونا جديدة

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، أن 2815 شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا أمس الجمعة، و1,064 شخصا أصيبوا بكورونا اليوم السبت، وذلك بعد إجراء 76,577 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 3.7% من أصل العدد الكلي للفحوصات.

وأضاف تقرير الوزارة أن عدد المرضى الذين بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 445 مريضا بينهم 109 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,070 منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 372,401 شخصا تماثلت غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حاليا 23,917 مريضا نشطا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن جميع دول العالم أنها حمراء وسيُلزم كل من يعود من خارج البلاد عليه أن يُلزم بحجر منزلي لمدة 14 يومًا، بدءًا من يوم غد الأحد.

ونفدت جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في صناديق المرضى، في حين أن موعد وصول الشحنة التالية للقاحات غير واضح حتى هذه اللحظة، وذلك خلافا لوعود مسؤولي جهاز الصحة الإسرائيلي.

جاء ذلك في ظل الارتفاع بعدد الطلبات لتلقي اللقاحات، إذ توقفت صناديق المرضى عن تحديد مواعيد جديدة للأعضاء المعنيين بتلقي اللقاح، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم، السبت.

يشار إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تبدأ في صناديق المرضى خلال الأسبوع المقبل؛ على أن تشهد مطلع الأسبوع (يوم غد، الأحد) بدء التطعيم في المستشفيات الكبيرة، حيث تعطى الأولوية للطواقم الطبي.