الصحة الإسرائيلية ستبحث عن العائدين من دول طفرة كورونا

تسعى وزارة الصحة الإسرائيلية إلى البحث عن جميع المواطنين الذي عادوا خلال الأسبوعين الماضيين من دول يشتبه بانتشار طفرة فيروس كورونا فيها، واستدعائهم إلى فحوصات، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد.

ويتوقع أن تقرر اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم، هذه الخطوة وبحيث تُنفذ بصورة فورية، إلى جانب قيود أخرى على العائدين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والدنمرك، وبضمنها منع دخول الأجانب القادمين من هذه الدول، فرض قيود على طواقم الطائرات، إجراء فحوصات لكورونا للمواطنين الإسرائيليين وتحويلهم إلى حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

واستعرض مجلس الأمن القومي، خلال اجتماع كابينيت كورونا، اليوم، تحذيرا جاء فيه أن "ثمة إمكانية أن طفرة كورونا باتت هنا. وإذا كان هذا هو الوضع فعلا، فإنه ينبغي منع انتشارها بصورة فورية".

وقال مندوبو قيادة الجبهة الداخلية إنه "لا نعتزم جرّ المواطنين إلى فنادق الحجر الصحي"، وأجاب نتنياهو أن "الشرطة ستفعل ذلك. ورد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أنت لا تريد خلق وضع يتم فيه جرّ مواطنين مع أفراد الشرطة إلى الفنادق"، لكن نتنياهو اعتبر أنه "ملزكون بالعمل، لا يوجد شيء غير لطيف".

وبحث الوزراء الأعضاء في كابينيت كورونا إمكانية إغلاق مطار بن غوريون الدولي، لكن بدلا من ذلك، يتوقع أن يقرر الكابينيت وقف الرحلات الجوية القادمة من الدول التي يشتبه بانتشار طفرة كورونا فيها، ومن دول أخرى لاحقا.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، أن طفرة كورونا تسبب على ما يبدو تناقل عدوى واسع أكثر من فيروس كورونا. وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه "لا توجد أدلة على أن طفرة كورونا مقاومة للقاح الذي جرى تطويره. ونحن نعرف ظواهر الطفرات في الفيروسات ولذلك ثمة أهمية كبيرة لتلقي التطعيم المضاد لكورونا".

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع كابينيت كورونا، إنه ما زال من غير الواضح إذا كان لقاح شركة "فايزر" ناجعا أم لا ضد طفرة كورونا، التي اكتشفت في بريطانيا. وأضاف أنه "ليس واضحا إذا كان اللقاح ناجعا أم لا ضد هذه الطفرة. وفي جميع الأحوال سنزيد وتيرة التطعيمات".

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن طفرة كورونا ظهرت أيضا في الدنمرك وهولندا وأستراليا.

وأضاف نتنياهو أن "غايتنا هي إغلاق فوري لجميع الدول. وينبغي وقف الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، والسماح لرجال الأعمال فقط بالمرور وفقا للتعليمات. وهذا ثمن صغير في حال أن اللقاح لا يتغلب على الطفرة". وقال مندوب مجلس الأمن القومي في الاجتماع إن "وقف الرحلات الجوية هو قرار يجب أن تتخذه وزارة المواصلات".

بدوره، قال رئيس فريق الخبراء إلى جانب منسق كورونا، بروفيسور ران بليتسر، خلال الاجتماع، إنه "أوافق على أن التخوف من الطفرة في مكانه، وهذه الطفرة تنقل العدوى بشكل أكبر وتضع مصاعب أمام اكتشاف الفيروس بالفحص".

وأضاف بليتسر أنه "لا مكان لصفارة تهدئة بالنسبة للطفرة. وأنا لست هادئا أبدا مما أقرأه وأدرسه. ولا يوجد دليل على أن اللقاح ليس ناجعا جزئيا أو بشكل كامل للطفرة الجديدة، لكن فحص الموضوع لم يستكمل بعد".