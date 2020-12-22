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توقع تصعيد أمني: الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 15:33

توقع تصعيد أمني: الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية
قوات الاحتلال شمالي رام الله، الأسبوع الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، عن أنه قرر تعزيز قوات الفرقة العسكرية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تقييم للوضع، ومن أجل حراسة المستوطنات والطرق في المنطقة.

وقرر الجيش الإسرائيلي أيضا منع خروج جنود من الفرقة العسكرية إلى إجازات، ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، واستئناف الإجازات وفقا لتقييم للوضع سيجري في حينه.

ويأتي قرار جيش الاحتلال في أعقاب مقتل مستوطنة في شمال الضفة، أول من أمس، وفيما تشير التقديرات إلى أن هذه كانت عملية على خلفية قومية. ولا تزال قوات الأمن الإسرائيلية تبحث عن منفذها.

ولقي فتى من تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي، الذي ينشط في المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين وأملاكهم، مصرعه خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية، حيث تعرض للدهس أثناء هروبه من دورية شرطة، أوقفته بعدما ألقى حجارة على سيارات فلسطينية في منطقة رام الله.

وانفلت ناشطو "شبيبة التلال" في اعتداءات على الفلسطينيين، وألقوا خلال ذلك حجارة باتجاه سيارات فلسطينية وثقبوا إطارات سيارة كانت تنقل عمالا فلسطينيين في منطقة الخليل. وجاء في شكوى قدمها فلسطينيون إن 5 – 7 إرهابيين من "شبيبة التلال" ألقوا حجارة وهاجموا راعي أغنام في شمال الضفة، وتم نقله إلى المستشفى إثر ذلك.

واستشهد الفتى محمود كميل (17 عاما) من بلدة قباطيا في الحرم القدسي، مساء أمس، بعدما أطلق النار على أحد افراد شرطة الاحتلال وقبل أن تطلق قوات الشرطة النار عليه. وألقى شاب فلسطيني زجاجة حارقة باتجاه جندي إسرائيل، مساء السبت الماضي، دون إصابته، وتم اعتقال الشاب، فيما جرى التحقيق مع الجندي وتوبيخه بسبب عدم قتله للشاب الفلسطيني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الجيش الإسرائيلي
#الضفة الغربية
#شبيبة التلال

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