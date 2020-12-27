كورونا بالبلاد: المحظور والمسموح بالإغلاق الثالث

يدخل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، حيز التنفيذ الإغلاق الثالث الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وقطع سلسلة العدوى، وذلك على الرغم من إطلاق حملة التطعيم من الفيروس.

ويستمر الإغلاق الثالث لأسبوعين حتى التاسع من شهر كانون الثاني/يناير، مع إمكانية لتمديده، واستعدادا لتطبيق إجراءات الإغلاق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تخصيص الآلاف من عناصرها، واستعدادها لنشر 300 من نقاط التفتيش والحواجز في جميع أنحاء البلاد، حيث ستركز الشرطة في عملها على حظر التجمهر.

ووفقا لخطة العمل، ستكون هناك حواجز ثابتة بمداخل بعض البلدات وعلى الطرقات الرئيسية، وبعض الحواجز ونقاط التفتيش ستكون متنقلة، على أن يتم تقليل عدد الحواجز خاصة في ساعات النهار.

وستتألف القوات التي ستشرف على عملية الإغلاق وتطبيقها من مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 4000 إلى 6000 شرطي، حيث لا تستبعد قيادة الشرطة إمكانية الاستعانة بقوات من الجيش.

ويشمل الإغلاق الثالث العديد من التقييدات والتعليمات والأنظمة التي أتت على النحو التالي: إغلاق شامل على مدار الساعة، ومنع التنقل والخروج من مكان السكن بمسافة تتعدى 1000 متر، وسيتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 شيكل لكل من يخالف التعليمات والتقييدات.

يمنع الخروج من دائرة مكان السكن إلا بالحالات الاستثنائية، للحصول على الخدمات الطبية والصحية، ولتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، كما يسمح الخروج للتظاهر، ولإتمام إجراءات قضائية، وممارسة الرياضة والخروج والذهاب إلى مكان العمل، أو نقل قاصر بين والديه، أو الخروج للمشاركة بجنازة أو فرح شريطة الالتزام بالتقييدات لحظر التجمهر، كما سيحظر الخروج والمبيت في مكان ومنزل شخص آخر.

وسيتم فرض الإغلاق على جميع المصالح التجارية باستثناء المحالات الضرورية، محلات بيع المواد الغذائية والتموينية، ومحلات بيع مواد النظافة والتعقيم، والصيدليات، والبصريات، ومحلات بيع أجهزة الكهرباء، محلات بيع مواد البناء ومعدات الترميمات.

كما سيتم إغلاق، المتنزهات والمحميات الطبيعية والحدائق وغرف الاستضافة، وصالونات الحلاقة، والعيادات العلاجية التجميلية، وعيادات العلاج المكمل، ومراكز التسوق، وإلغاء دروس السياقة، وأيضا إلغاء امتحانات القيادة، ومنع تنظيم الرحلات المنظمة.

وخلافا للسابق، يستثني الإغلاق الثالث جهاز التربية والتعليم، على أن تنتظم الدراسة والتعليم الوجاهي خلال الخطة بموجب الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم.

ويستمر التعليم والدوام المدرسي كالمعتاد لجيل الطفولة المبكرة والبساتين والروضات من جيل 0 إلى 6 سنوات، وفي المرحلة الابتدائية من الصفوف الأولى حتى الرابعة، وفي المرحلة الثانوية بصفوف الحادي عشر والثاني عشر.

وسيتم تعليق التعليم الوجاهي بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية من الصفوف الخامسة حتى صفوف التاسعة، وأيضا بالصفوف العاشرة بالمرحلة الثانوية.

وعلى الرغم من الانتظام الجزئي بالتعليم الوجاهي، سيحظر إقامة فعاليات بالأماكن المفتوحة، ومنع الدراسة العملية في مؤسسات التدريب المهني، ونشاطات الحركات الشبابية والشبيبة

ويستمر التعليم والأنشطة والأطر المخصصة للطالبات والطلاب المنخرطين في أطر التربية الخاصة وللمراهقين المتسربين أو المعرضين لخطر، وكذلك المؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية، مع استمرار منع الرحلات المدرسية.