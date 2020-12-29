الصحة الإسرائيلية: 5449 إصابة بكورونا بأعلى ارتفاع يومي منذ أكتوبر

أصيب 5449 شخصا بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال آخر 24 ساعة، وبذلك يسجل أعلى ارتفاع يومي بمصابي كورونا في البلاد منذ أكثر بدية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وهذه أعلى حصيلة تسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال فترة الإغلاق الثاني، بحيث يواصل الفيروس الانتشار وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وذلك على الرغم من الإغلاق الثالث.

وسعيا للحد من انتشار الفيروس، تواصل وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى بإجراء فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة دون الحاجة بتحويله من طبيب العائلة، حيث تم، أمس الإثنين، إجراء 98 ألف فحص كورونا، أظهرت النتائج بأن 5.6% منها موجبة، وهو أعلى معدل يسجل بالفحوصات الموجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1025 مصابا، بينهم 593 مصابا بحالة خطيرة بينما 146 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما ارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 3256 حالة وفاة بعد وفاة 30 شخصا متأثرين بإصاباتهم بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات النشطة 38656 إصابة في مؤشر لاستمرار ارتفاع الحالات النشطة، وذلك على الرغم من الإغلاق الثالث والشروع بحملة التطعيمات للمواطنين، وتلقي نحو نصف مليون على الجرعة الأولى من اللقاح.

وفي ظل هذه المعطيات، فإن أكثر من 51% من التجمعات السكنية في البلاد مصنفة على أنها حمراء وبرتقالية، بحيث يقطن هذه التجمعات السكنية نحو 4 مليون ونصف الميون مواطن، بينما تشير المعطيات بأن القائمة الخضراء خالية من المدن الكبرى وتضم بالأساس البلدات والقرى الصغيرة والتجمعات الزراعية والكيبوتسات.