بعد تطعيم نصف مليون مواطن: تقليص لقاحات كورونا للعيادات

أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تطعيم نحو نصف مليون مواطن ضد فيروس كورونا مع دخول حملة التطعيم في البلاد أسبوعها الثاني، وعلى الرغم من ذلك تفحص إمكانية تقليص اللقاحات التي تحول إلى عيادات صناديق المرضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تلقى 115400 من المواطنين في البلاد، أمس الإثنين، الجرعة الأولى من التطعيم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي من حصل على التطعيم منذ إطلاق الحملة قبل أكثر من أسبوع 495 ألفا.

ويبلغ إجمالي من حصل على التطعيم ضد الفيروس أكثر من مجمل الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، علما أن إجمالي الإصابات 407285.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إيدلشتاين، إن "إسرائيل هي الدولة الرائدة في العالم من حيث السرعة ووتيرة التطعيم ضد الفيروس"، حيث يقدر بأنه سيتم تطعيم نحو 2 مليون ونصف المليون بغضون شهر ونصف من انطلاق الحملة.

بالأسبوع المقبل سيتلقى المعلمين والمعلمات تطعيم ضد كورونا

يشار إلى أن الجميع ممن شملتهم معطيات وزارة الصحة حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" التي لا تضمن مناعة كاملة ضد الفيروس، إذا سيحصلون بعد 21 يوما على الجرعة الثانية من اللقاح، وبعد أسبوع تقريبا من تلقي الجرعة الثانية، من المتوقع أن يكون لديهم مستوى عال من الأجسام المضادة في أجسامهم.

إلى ذلك، من المتوقع أن يبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس في مختلف المدارس والمراحل التعليمية الأسبوع المقبل، حيث أعلن وزير التربية والتعليم يوآف غالانت أنه توصل على تفاهمات بهذا الشأن مع وزير الصحة إيدلشتاين.

وأشار غالانت إلى أنه وفقا لمعدل التطعيم منذ بداية الحملة، فمن الممكن نظريا تطعيم جميع المعلمين ومعلمة رياض الأطفال البالغ عددهم 200 ألف في البلاد خلال يومين.

تقليص حتى 20% بكمية اللقاحات لصناديق المرضى

وعلى الرغم من التقدم بحملة التطعيم، إلا أن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" نقلت عن مصادر في صناديق المرضى قولها إن وزارة الصحة تعمد تقليص 10% إلى 20% من كمية اللقاحات التي خصصت لعيادات صناديق المرضى.

وعلى الرغم من هذا التقليص المتوقع، إلا أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، ليس من المتوقع أن يواجهوا نقصا في الجرعة الثانية ، لأن صناديق المرضى طلبت مسبقا هذه اللقاحات.